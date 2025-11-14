Video | las imágenes más impresionantes de la explosión e incendio en Ezeiza: evacúan a los vecinos

La provincia de Buenos Aires se encuentra en alerta por un impresionante incendio en Ezeiza. «Es todo muy confuso hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini», dijo el intendente Gastón Granados. Investigan si el causante es la caída de una avioneta sobre una fábrica mientras evacúan a los vecinos.

Fabrica de pintura en Autopista Ezeiza Cañuelas pic.twitter.com/ueb07ewvot — GladysGian (@gian_gladys) November 15, 2025

El intendente de Ezeiza explicó a C5N que no pueden controlar las llamas y relató que cuando ocurrió la explosión se explotaron los vidrios no solo de su casa, sino de todo el barrio.

«Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados e indicó que 15 dotaciones de bomberos acudieron en primer lugar.

Con mis amigos vimos en vivo y directo la explosión de Ezeiza, terrible 🙏🏼 pic.twitter.com/wnybuJiAKc — ANGELA 💚 (@angelaaluciaf) November 15, 2025

Por su parte, Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, relató en TN que las autoridades sanitarias se encuentran en «código rojo» recibiendo pacientes.

«Están llegando quemados y lastimados con vidrio. Hasta ahora alrededor de 15 recibimos. Cinco en uno y 10 en otro”, acotó.

Recien me entero.. Explotó una fabrica de agroquímicos en Carlos Spegazini. La onda expansiva hizo temblar mi casa en Cañuelas a más menos de 25 km

Mientras cenabamos temblo la estructura de cemento

La columna de humo se ve en el horizonte pic.twitter.com/F4WX6gJnAD — Albert (@AlberCarp4) November 15, 2025

Qué se sabe de la explosión e incendio en Ezeiza

El intendente Granados no pudo confirmar ni descartar, en primera instancia, que el hecho se haya originado por la caída de un avión.

«En cuanto a las fábricas alcanzadas, entre ellas una es química, donde se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”, añadió.