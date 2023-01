Video: le pidió casamiento en la Fiesta del Asado con Cuero en Aluminé

La Fiesta del Asado con Cuero de Aluminé fue pura fiesta y celebración, pero no solo por la primera edición provincial del gran evento. Es que hubo un momento especial para dos personas que se comprometieron en medio de las destrezas criollas, y la propuesta inolvidable quedó grabada en video.

El 15 y 16 de enero se pudo disfrutar de la primera edición de la Fiesta Provincial del Asado con Cuero en Aluminé en el Centro de Jineteadas y Destrezas.

El sábado, Milu Salazar, una joven que acompañó a su pareja, Luis Costilla a la fiesta, tuvo un inesperado pedido.

En medio de las destrezas criollas, Luis se arrodilló y le propuso casamiento a su amada novia. «La sorpresa más linda«, aseguró en sus redes sociales la joven.

En una publicación relató: «Él me contó que fue en una Fiesta del Asado con Cuero que me vio por primera vez.. Un año después me pidió casamiento en el mismo lugar… Gracias por hacerme tan feliz», manifestó.

Además agradeció a «los cómplices por hacer ese momento inolvidable y de los que jamás se olvidarán«.