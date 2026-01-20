Video | Misterio en Chubut: apareció un contenedor flotando frente a la costa de Puerto Madryn, ¿de dónde salió?

La aparición de un contenedor en la costa de Puerto Madryn generó misterio en Chubut. La unidad llegó flotando en el mar y personal de Prefectura Naval tuvo que montar un operativo hasta poder extraerlo del lugar.

Apareció un contenedor flotando frente a la costa de Puerto Madryn

El contenedor llegó desde el mar y quedó varada frente al Club Náutico Atlántico Sud. Si bien el hecho se descubrió el lunes, tomó mayor repercusión este martes cuando se viralizaron varios videos que mostraban como la unidad era arrastrada por el agua.

La situación generó misterio entre los vecinos, pero luego se confirmó que el mismo llegó a la costa tras caer del muelle Almirante Storni. La Administración Portuaria de Puerto Madryn avisaron que el contenedor de gran porte se cayó debido a los fuertes vientos registrados en la zona.

En el aviso destacaron que la unidad comenzó a ser arrastrada rápidamente por la corriente hasta que quedó varada frente a las instalaciones del club.

El sitio local, Madryn Ahora, informó que se trató de un contenedor tipo reefer de 20 pies que se encontraba vacío al momento del incidente debido a que iba a ser cargado con pescado congelado. La unidad continuó encallada en el lugar hasta este martes bajo el cuidado de las autoridades ya que la empresa se encargará de retirarlo durante la jornada.