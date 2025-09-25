Video | Susto en el centro de Neuquén: se incendió un utilitario y movilizó a los Bomberos

Un vehículo utilitario se incendió este jueves en la intersección de Carlos Rodríguez y General Fotheringham, en pleno centro de Neuquén capital.

El hecho ocurrió cerca del mediodía y generó alarma entre los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona. De inmediato se hicieron presentes en el lugar dotaciones de Bomberos y personal policial, que trabajaron para sofocar las llamas y asegurar el sector.

Como medida preventiva, la esquina permaneció cerrada al tránsito vehicular mientras los equipos de emergencia finalizaban las tareas.

Violenta pelea sobre la Ruta 22 en Regina: un hombre fue apuñalado y está grave por una herida en el tórax

El miércoles se registró una violenta pelea sobre la Ruta 22, en una zona concurrida de Regina. La discusión fue protagonizada por dos hombres, pero uno de ellos terminó con una grave herida tras recibir una puñalada.

Fuentes oficiales comunicaron a Diario RÍO NEGRO que el hecho se registró minutos después de las 15 en la intersección de la Ruta 22 y la calle Belgrano. La Policía tomó conocimiento del hecho cuando la víctima ingresó gravemente herida a la guardia del hospital de Regina. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con un amigo del herido. Este compañero, que al igual que la víctima se desempeña como «limpiavidrios», relató que el ataque fue producto de una pelea con otro «limpiavidrios», quien lo hirió con un arma blanca.

En su declaración contó que estaban por comer cerca del monumento de la manzana cuando se acercó el agresor y sin mediar palabras, lo apuñaló a la altura del tórax. Sin tener medios para llamar una ambulancia, ambos fueron caminando hasta el hospital y allí la víctima fue ingresada a quirófano.

El comisario Darío Bonelli informó a Diario RÍO NEGRO que el hombre aún se encuentra internado en el hospital de Regina y afortunadamente está «estable», pero se mantiene su pronóstico reservado y está bajo observación constante, en cuanto al agresor indicó que este fue detenido bajo la causa de agresión con resultado de lesiones graves.