Video | ¿Tornado en Río Negro?: las impactantes imágenes que dejó la tormenta en Luis Beltrán

El cielo de Luis Beltrán, en Río Negro, ofreció un inusual espectáculo durante la tarde de este miércoles. Los vecinos de la localidad se vieron sorprendidos por un tornado que se extendía desde las nubes, casi hasta el suelo. Se trata de un acontecimiento producido por chubascos o tormentas que «suele formarse y a veces no llegan a la superficie del suelo», confirmaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO.

#URGENTE | #Tornado en Luis Beltrán, Río Negro.



Las tormentas se desplazan lentamente hacia el extremo sur de Buenos Aires.



Rige Alerta Naranja en la zona por tormentas fuertes y/o severas, con lento desplazamiento. Se mantendrá inestable toda la jornada. pic.twitter.com/wmhiWLJnnO — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) December 11, 2024

El extraño fenómeno climático se registró durante esta tarde, en medio de una tormenta que se desplazaba lentamente hacia el extremo sur de Buenos Aires, y que trajo aparejada lluvia y granizo en la zona.

Este inusual espectáculo, que podría tratarse de una nube embudo, sorprendió a los vecinos de la localidad, y varios de ellos no tardaron en sacar sus celulares para registrar el momento.

La Radio Municipal de Beltrán compartió uno de los videos que se viralizaron rápidamente, en donde puede verse este «cono» que parece chupar las nubes del cielo hacia el suelo.

Tornado en Luis Beltrán: ¿qué son las nubes embudo?

Según refiere la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los embudos de aire frío, nubes embudo, funil o cauda como coloquialmente se les conoce, «son tornados pequeños y relativamente débiles que pueden originarse a partir de un chubasco o tormenta cuando el aire en altitud es inusualmente frío«.

Según aportó a Diario RÍO NEGRO el meteorólogo Rodolfo Merlino, esta especie de tornados «suelen formarse y a veces no llegan a la superficie del suelo».

«Es similar a una tromba marina. Un pequeño ciclón o remolino acompañado de nubes atraídas hacia abajo», continuó el especialista.

Cabe aclarar que hay una diferencia fundamental entre un tornado y una nube embudo, y es que en el caso del tornado, llega a tocar el suelo, mientras que la nube embudo no. En el video, no se logra apreciar si este fenómeno toca o no el suelo.