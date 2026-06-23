Por qué el cardiólogo Aurelio Rojas advierte que comer banana, mango o uvas por la noche daña tu corazón y tu descanso

El hábito de comer fruta como postre o como un bocadillo rápido antes de acostarse está instalado como una opción saludable. Sin embargo, la medicina cardiovascular comenzó a advertir que el horario de ingesta modifica drásticamente la manera en que el cuerpo procesa los azúcares naturales. El consumo de determinadas frutas durante la noche puede transformarse en un enemigo invisible tanto para la calidad del sueño profundo como para la correcta función metabólica.

El impacto de la glucosa nocturna en el sistema cardiovascular

Durante las horas de oscuridad, el cuerpo humano reduce de forma natural la producción de insulina y ralentiza el gasto energético para priorizar los procesos de reparación celular. Según el cardiólogo Aurelio Rojas, la introducción de alimentos con un índice glucémico elevado en este período genera picos de azúcar en sangre que el organismo no puede metabolizar eficientemente.

Este exceso de glucosa circulante obliga al páncreas a trabajar horas extras y eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Como consecuencia directa avalada por investigaciones de la Asociación Americana del Corazón, el sistema nervioso simpático se activa, incrementando la frecuencia cardíaca y la presión arterial basal en un momento donde el cuerpo debería experimentar un descenso hemodinámico necesario para proteger las arterias.

El cardiólogo Rojas es sumamente reconocido en plataformas digitales y redes sociales.-

Las tres variedades que interfieren en el proceso de descanso

La evidencia clínica compartida por el especialista señala que el perfil nutricional de algunas frutas específicas resulta contraproducente si se consumen después de la cena:

El plátano o banana: Aunque es reconocido por su aporte de potasio, su alta concentración de carbohidratos de rápida absorción y almidón digerible por la noche provoca una liberación abrupta de energía, interrumpiendo la transición natural hacia las fases de sueño profundo.

Aunque es reconocido por su aporte de potasio, su alta concentración de carbohidratos de rápida absorción y almidón digerible por la noche provoca una liberación abrupta de energía, interrumpiendo la transición natural hacia las fases de sueño profundo. El mango: Esta variedad tropical posee una densidad de fructosa sumamente elevada. Al ingerirse al final del día, satura la capacidad de almacenamiento del hígado, favoreciendo la acumulación de triglicéridos y grasas a nivel abdominal.

Esta variedad tropical posee una densidad de fructosa sumamente elevada. Al ingerirse al final del día, satura la capacidad de almacenamiento del hígado, favoreciendo la acumulación de triglicéridos y grasas a nivel abdominal. Las uvas: Su pequeño tamaño suele propiciar un consumo desmedido. Al contener un porcentaje muy alto de azúcares simples, elevan la temperatura corporal central debido al esfuerzo digestivo, lo que boicotea la secreción de melatonina, la hormona encargada de regular los ciclos de sueño.

La perspectiva médica sobre la elección correcta

El consenso de la Organización Mundial de la Salud y diversas sociedades de nutrición clínica no estigmatiza el consumo de fruta, sino que enfatiza la importancia de la selección según el momento del día. Los especialistas recomiendan desplazar las variedades de gran aporte calórico hacia las primeras horas de la mañana o el almuerzo, cuando el gasto metabólico es alto.

La manzana verde es una excelente opción para comer durante la noche.-

Para quienes desean mantener el hábito del postre fresco por la noche, la recomendación médica se orienta hacia opciones de baja carga glucémica y ricas en agua, como los frutos rojos, la manzana verde o la pera. Estos alimentos permiten saciar el deseo de algo dulce sin generar alteraciones en el torrente sanguíneo ni despertar alertas en el sistema cardiovascular durante la madrugada.

Tres pautas para optimizar el consumo de frutas al final del día