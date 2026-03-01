Alerta amarilla y naranja por tormenta y lluvia en Neuquén y Río Negro este lunes 2: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por tormenta y lluvia en Neuquén y Río Negro para este lunes 2 de marzo. En algunos sectores la advertencia se eleva a «naranja». Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta naranja por lluvia, el SMN precisó que implican «abundantes» precipitaciones con valores de acumulación estimada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las zonas más elevadas. En las partes donde la advertencia es «amarilla», la estimación es entre 10 y 20 mm.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas indica que se aguardan fenómenos de «variada intensidad» que podrán ser acompañadas por «granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Además, señalaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 2 de marzo.

Alerta por tormentas en Río Negro: los peores horarios

Según precisó el SMN, la zona bajo alerta amarilla por tormentas solo en horas de la madrugada es la costa de San Antonio.

Después, la advertencia rige desde la madrugada hasta horas de la tarde en:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



Alerta amarilla y naranja por lluvias en Neuquén

El organismo nacional emitió alerta amarilla por lluvias sólo durante la madrugada en:

Los Lagos

Mientras tanto, están bajo alerta amarilla por lluvias desde la madrugada hasta horas de la mañana en:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por último, la alerta naranja por lluvias regirá en horas de la madrugada en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Desde el SMN aclararon que estas mismas zonas seguirán estando bajo alerta durante horas de la mañana, pero que la advertencia descenderá a «amarilla».