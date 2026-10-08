Viedma: la residencia universitaria del Comahue se acerca a la mitad de su ejecución

La edificación de la residencia del Curzas se ubica en la calle Ricardo Balbín, entre Monseñor Esandi y Castello, de Viedma. Foto: gentileza

La futura residencia del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (Curzas) alcanzó el 44% de ejecución y avanza sobre una nueva etapa de construcción en Viedma.

El edificio ubicado en el predio de la universidad permitirá alojar a jóvenes que deben trasladarse desde distintas localidades de la Región Sur para estudiar en la capital de Río Negro.

El convenio entre Río Negro y la UNCo

Tras un año desde que el gobernador, Alberto Weretilneck, firmó el Decreto 798/2025 adjudicando la construcción de la residencia con una inversión de $1.699 millones, que en ese entonces equivalían a 1.17 millones de dólares, la obra alcanzó casi la mitad de su ejecución.

El porcentaje marca un crecimiento sostenido respecto de las últimas dos actualizaciones de este año, que registraban un 13% en febrero y un 28% durante junio.

En la recorrida más reciente, autoridades de la sede universitaria ubicada en Viedma confirmaron que la estructura de dos plantas ya cuenta con sectores internos en etapa de finalización. Mientras que, paralelamente, avanzan los cerramientos con una cubierta en montaje que para el complejo universitario implica un nuevo paso en la consolidación edilicia.

Una quinta parte del alumnado proviene de otras localidades

La nueva residencia contempla una superficie de 759 metros cuadrados distribuidos en dos pisos y capacidad para 40 personas, incluyendo habitaciones con baño privado, y salas comunes de estudio, cocina y lavadero.

El nuevo espacio pretende ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior para jóvenes con problemáticas habitacionales que deban trasladarse a Viedma para estudiar. De este modo, el espacio priorizará a estudiantes que se encuentren a más de 20 kilómetros del Curzas o cuya continuidad académica se encuentre en riesgo.

Durante la recorrida, la decana del complejo universitario, Adriana Goicochea, valoró el avance de la construcción y el impacto que tendrá para el conjunto estudiantil, cuya composición en 2025 registraba un 20% de alumnos provenientes de otras localidades.

«Creo que vemos también concretado un compromiso y, en este sentido, algo muy importante para nuestros estudiantes», expresó Goicochea.

Con el 44% de ejecución alcanzado, la construcción avanza ahora sobre una etapa en la que comienzan a tomar forma los espacios que utilizarán los futuros residentes.