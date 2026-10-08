Cómo luce un mural inspirado en Bansky en la costanera de Viedma

«Son diferentes formas de interpretar el conflicto que Bansky plantea, lo que hicimos fue una apropiación y resignificación de su obra, de ese mapa estructural que se lee en un muro», explicó Simón Salamida, dibujante, artista y uno de los muralistas involucrados en la imagen de la costanera. Juan Pablo Bohoslavsky, que fue el de la idea, buscó una modalidad de «enriquecer el debate público» sobre las políticas públicas de economía y derechos humanos.

Esta semana quedó terminado con los últimos pincelazos. Es un trabajo casi en blanco y negro en medio de varias propuestas multicolores afuera del Centro Cultural cerrado por reparaciones.

Una resignificación del graffiti de Bansky en Brooklyn quedó terminado esta semana en la costanera de Viedma (Pablo Leguizamón)

Bohoslavsky, investigador del Conicet en la Universidad de Río Negro (UNRN) se pregunta cómo «forjar el sentido común en torno de la economía, desde un enfoque de derechos humanos» y se le ocurrió que el arte visual de Bansky, de transmisión de ideas complejas de manera simple en el muro de Nueva York de 2018 «El látigo», sería una manera, dijo, de mostrarlo.

Simón Silamida buscó generar «ruido» con el planteo de trazos duros y en blanco y negro en medio de paños colorinches (Pablo Leguizamon)

Así, manos a la obra y permisos logrados desde el municipio, trabajaron con Simón en el bosquejo del mural que quedó instalado en la costanera de Viedma. «La obra está en Brooklyn y trata del desalojo de un desarrollador urbanístico; nosotros cambiamos la óptica, quien empuña el látigo es un gobernante, la flecha de la recesión de la economía y los grupos poblacionales castigados en Argentina», detalló.

Agregó que «cruzamos el arte, la política, las ciencias y los derechos humanos; intercambiamos y debatimos muchas ideas con Simón, dijo Bohoslavsky. Salamida agregó que también avanzaron con los riesgos de la IA en la sociedad democrática, en la macroeconomía, en los pueblos. «Buscamos visibilizar los conflictos, adhiero a los conceptos de Diego Rivera y David Siqueiros; hoy las redes sociales son los muros y buscamos que quede aquí y se replique en los diferentes muros hasta que la gente del Centro Cultural, lo vaya a sacar», explicó.

Juan Pablo Boholavsky en el mural de la costanera de Viedma (Pablo Leguizamón)

Agregó que el manto con blancos y negros sobre otras expresiones multicolor en el cerramiento buscará «hacer ruido en el medio, que sea una piedrita de realidad; yo no trabajo con covers, sino que en todos casos son creaciones propias; y ante esta invitación, en medio de las obras hipercoloridas y dinámicas, buscamos hacer ruido», sostuvo.

«La vista define, en gran medida, nuestro lugar en el mundo que nos rodea y esto da comprensión y contenido a la estructura del pensamiento y comprensión de la realidad. Esta será una experiencia subjetiva de cada una de las personas que mire el mural y cada una de ellas sabrá qué hace de su vida política y social con esto», finalizó Bohoslavsky.