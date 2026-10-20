Una historia escrita en el agua: el documental de la Regata del Río Negro llega al Mundial de Canotaje

La proyección de la película producida por el diario Río Negro, está incluida en la agenda oficial extradeportiva del Mundial de Canotaje, que se está desarrollando en Gualeguaychú.

Este martes, cuando finalice la segunda y última jornada reservada a las categorías master del Mundial de Canotaje que se celebra en Gualeguaychú, la película que honra la competencia más importante del continente en esta disciplina, podrá ser vista por los mejores palistas del planeta.

“Una historia escrita en el agua”, el primer documental producido por el diario Río Negro, retrata los 50 años de la Regata Internacional del Río Negro y será exhibido hoy en el escenario principal ubicado en la costanera de la ciudad entrerriana, sede del primer campeonato mundial de la especialidad que se realiza en Latinoamérica.

La película estrenada en noviembre del año pasado, está incluida en el programa oficial extradeportivo del evento, que reúne a más de 700 palistas de todo el mundo. La proyección está pautada para las 18, previo a la fiesta de clausura y premiación de las categorías master.

Martín Mozzicafreddo, durante el rodaje del documental en enero del año pasado en su chacra de Luis Beltrán.

El documental no aborda exclusivamente la competencia en sí, sino que muestra los sacrificios, sueños, desafíos a fuerza de voluntad, historias de camaradería forjada en cada campamento y la pasión de los palistas que se atrevieron a vivir una aventura única. Como afirman todos los que vivieron la experiencia “si te gusta remar, al menos una vez en la vida tenés que correr la Regata más larga del mundo”.

La duración del documental es de 72 minutos, la idea y producción general es de Río Negro, la dirección y edición estuvo a cargo de Roberto Etchegoyenberri y el guión es de Ezequiel Epifanio.

Una vez que sea exhibida en el Mundial de Canotaje, a partir de mañana la película será subida al canal oficial de YouTube del Diario Río Negro, donde quedará disponible para todo el mundo.

Segundo día para los master

Luego de la primera jornada que abrió el Mundial de Canotaje, con la presentación de todas las categorías K1 (20 en total) entre hombres y mujeres, hoy se desarrollará la segunda y última jornada para los palistas que van desde los 35 hasta los 80 años.

Esta vez será el turno de los botes K2, con presencia de varias embarcaciones regionales. La jornada de hoy la abrirán los K2 (65-69) donde se destaca la participación del viedmense Gustavo Cirillo, palista olímpico en los Juegos de Seul ’88, quien correrá desde las 9:00 junto al neuquino Ricardo Balboa, padre de Franco.

El viedmense Gustavo Cirillo correrá junto a Ricardo Balboa.

También será el día para ver en acción a los ‘Reyes del Río’, Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, que correrán en K2 (45-49 años). En la misma categoría estarán los roquenses Javier y Gustavo Rodríguez, y los locales Mauricio y Rodrigo Caffa, ampliamente conocidos en la zona por sus participaciones en la Regata del Río Negro.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo vuelven a correr junto en un Mundial.

En 40-44 participarán el binomio de la comarca compuesto por Julián Algañaras- Guillermo Beacon, Emanuel Carnicero y Armando Barrios (Choele – Neuquén), Paul Geoffroy y Fernando Percaz, entre otros. En 55-59 años estarán los neuquinos de El Biguá Aníbal Fernández y Claudio Cerda; en 60-64 Omar Linares- Fabián González.

Omar Linares correrá en la categoría 60-64 años junto a Fabián González.

En la grilla de 50-54 se alistarán los nequinos Ariel Basualto- Alejandro Druziuk, Osvaldo Labrin y Mariano Mansilla, Fabián Orellana y Fernando Milla. Por Conesa lo harán Claudio Penchulef-Manuel Velázquez y por la comarca Elio Rivas y Hugo Ortega. En 35-39 participarán los zonales Héctor Jiménez y Marcos Muñoz, Pascual Orellana – Sergio Rodríguez y Fernando Vázquez – Adrián Vega de la Escuela Municipal de Patagones.

Osvaldo Labrín y Mariano Mansilla correrán en 50-54

Entre las mujeres, en la categoría 40-44 la neuquina Valeria Cilleruelo y la viedmense Victoria Sánchez junto a la dupla compuesta por Claudia Menjido y Rosa Orellana, compatirán la prueba junto a las representantes de la comarca Natalia Lallana y Lorea Ramos. En 45-49 años dirán presente representando a la comrca Viedma-Patagones Valeria Busso y Yanina Di Nardo, las neuquinas Marcela Gutiérrez junto a Roxana Gutiérrez y Roxana Tola y Sandra Moya.