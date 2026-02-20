Viedma suma una planta con registro nacional: «Almería» ya puede comercializar en toda Argentina

La capital de Río Negro sumó un nuevo impulso a su entramado productivo. La planta elaboradora de alimentos Almería obtuvo el Registro Nacional de Establecimiento (RNE), una certificación que le permitirá comercializar su producción en todo el territorio argentino y ampliar así sus horizontes comerciales.

La planta nació como un emprendimiento de Cáritas Argentina con el objetivo de acompañar a emprendedores locales en la producción y formalización de sus productos. La entrega del certificado estuvo encabezada por el intendente de Viedma, Marcos Castro, en un acto que desde el Ejecutivo municipal presentaron como una muestra concreta del acompañamiento al desarrollo productivo local.

La habilitación nacional implica que la firma cumplió con los requisitos fijados por el Código Alimentario Argentino, vinculados a buenas prácticas de manufactura, condiciones de infraestructura y procesos de documentación, elevando los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

La planta Almería nació como un emprendimiento de Cáritas Argentina y hoy cuenta con habilitación nacional. Foto: gentileza.

Trabajo conjunto entre Estado e institución

El logro fue destacado como resultado de un trabajo articulado entre el sector público y el privado. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo se formalizó un convenio de asistencia técnica con el emprendimiento, que incluyó el acompañamiento profesional de la licenciada en Química Mariángeles Travaglio para el diseño del proyecto que permitió alcanzar el registro.

El intendente Castro consideró que «el desafío era cerrar el círculo virtuoso de la producción de alimentos que se acompaña además con la Despensa Don Zatti y la amplia cadena de comercialización local».

La habilitación nacional permitirá que la producción de Almería se comercialice en todo el país. Foto: gentileza.

También hizo hincapié en el esfuerzo realizado por el Obispado de Viedma para llevar adelante el proyecto y agregó que «este tipo de herramientas forman parte de una estrategia que apunta a agregar valor a la producción, promover el empleo y consolidar a Viedma como un polo de desarrollo para los emprendimientos vinculados a la industria alimentaria».

El intendente de Viedma, Marcos Castro, encabezó la entrega del Registro Nacional de Establecimiento a la planta Almería. Foto: gentileza.

Por su parte, Horacio Vázquez destacó que «este es un emprendimiento de Cáritas», al tiempo que ponderó la «realización de la promoción humana», que se basa en la formación de las personas.

Del acto participaron además el Obispo de Viedma, Esteban María Laxague; los legisladores de Juntos Somos Río Negro Facundo López, Maricel Cévoli y Marcelo Szczygol; el responsable de la sala de producción de alimentos, Horacio Vázquez; y el secretario Marco Magnaneli, entre otras autoridades.