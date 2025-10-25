Viento, tormentas, lluvias y nieve: la alerta para 13 provincias que también incluye la Patagonia este sábado

Para este sábado 25 de octubre, rige una alerta en 13 provincias, dos de la Patagonia. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la advertencia es por viento, nieve, lluvia y tormentas. El detalle de las zonas afectadas.

Alerta por viento en Tierra del Fuego y Santa Cruz

En la zona este de Santa Cruz, hay una alerta por vientos para este sábado durante la mañana y tarde. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h», indicó el SMN.

En tanto, en Tierra del Fuego rige una advertencia por nevadas durante toda la jornada de hoy. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada», señaló el organismo nacional.

Alerta por tormentas, lluvias y viento este sábado

Hay una alerta por tormentas en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Además una advertencia por viento en Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y Entre Ríos. En la zona centro del país también hay anunciadas intensas lluvias.

«El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual», señaló el organismo sobre las zonas con alerta por tormentas.

Recomendaciones durante la alerta por viento

Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por viento:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.