Anunciaron lluvia en el Alto Valle este domingo: a qué hora son los chaparrones y qué pasa con el viento

Este domingo 26 de octubre son las elecciones de medio término y en Neuquén y Río Negro se elige a los representantes para integrar tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. El pronóstico del tiempo marcó posibles lluvias: cuál será el peor horario y qué pasa con el viento.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), continúa ingresando aire frío desde el sudeste en el norte de la Patagonia.

El aire polar provocará neviscas en las zonas de meseta pre-cordillera, mientras que en plena cordillera se aguardan lluvias y nieve.

En los valles hay probabilidades de chaparrones que irán en ascenso el domingo que, según anticipó AIC, continuará hasta el lunes.

A qué hora llega la lluvia este domingo en el Alto Valle

En Neuquén capital y Cipolletti pronosticaron una jornada electoral nublada, con una máxima de casi 20°C, y una leve presencia del viento desde el sudeste con ráfagas de hasta 36 km/h.

A partir de la tarde-noche se esperan las primeras gotas y durante la noche ya anticiparon que habrá «lluvia y chaparrones». Además, la mínima será de 0°C y el viento cambiará de dirección hacia el este a más de 40 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores también tendrán un cielo completamente cubierto el domingo, con una máxima de 20°C y viento proveniente del sur a casi 30 km/h.

Asimismo, la lluvia y chaparrones llegarán cuando se vaya el sol y por la noche además la mínima será de 0°C. Mientras tanto, el viento provendrá desde el este a más de 40 km/h.