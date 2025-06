Viernes de heladas y una sorpresa con el viento en Neuquén y Río Negro: ¿Nieve antes del fin de semana largo?

Mientras se espera que durante este fin de semana largo, tanto en Neuquén como en Río Negro se registren temperaturas bajo cero que podrían desencadenar un alerta y complicar el viaje de turistas, te contamos los detalles del clima de este viernes en la región. En ambas provincias se pronostican heladas, aunque no habrá que preocuparse por las ráfagas.

El invierno se aproxima de a poco, los días en la región de la Patagonia comienzan a ser más fríos y cada semana el pronóstico amenaza con el regreso de otro frente frío.

El clima en Neuquén este viernes: mínima de -4 °C

En Neuquén, AIC pronostica este viernes la temperatura máxima alcanzará los 15 °C, mientras que la mínima será de -4 °C, a diferencia de los -2 °C que hubo durante el jueves.

Respecto al viento, se prevé que la velocidad se incrementa a 22 km/h durante el día y descienda a 8 km/h en el transcurso de la noche. Algo similar ocurrirá con las ráfagas provenientes del oeste, que tendrán su mayor intensidad por debajo de los 30 km/h, disminuyendo con el transcurrir de la jornada.

En el transcurso del día el cielo estará mayormente cubierto y durante la noche despejado.

El pronóstico en Villa La Angostura durante este viernes: ¿Se esperan nevadas?

En Villa La Angostura se esperan las primeras nevadas previo al fin de semana largo. Si bien las temperaturas no serán bajo cero, durante todo el día y noche se pronostica la presencia de nevadas débiles. Tanto la máxima como la mínima serán de 2 °C.

El pronóstico del clima que estableció AIC, indica que no habrá que preocuparse por el viento, ya que la velocidad no será mayor a los 7 km/h. Las ráfagas que se originarán desde el noroeste no serán superiores a los 13 km/h.

¿Cuándo llega la nieve este viernes en San Martín de los Andes? Los detalles del clima

En San Martín de los Andes también se advierten mínimas bajas, pero serán sobre cero. La temperatura mínima no será muy diferente a la máxima. Se mantendrán entre 1 °C y 2 °C.

La mayor velocidad del viento se registrará en 11 km/h y las ráfagas que serán procedentes del oeste no incrementarán su magnitud a más allá de los 16 km/h.

Durante el día el cielo estará cubierto. Sin embargo, en horas de la noche se esperan nevada débiles.

¿Qué pasa con el viento en Roca? Así estará el clima en Roca este viernes

En Roca, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas también se aguarda que se intensifiquen las temperaturas bajo cero. Este jueves, la mínima fue de -1 °C, sin embargo para el viernes se espera que sea de -4 °C. En cuanto a la máxima, el pronóstico indica que será de 15 °C.

Sobre el viento, se aguarda que la velocidad no se incremente a más de 21 km/h. Por otra parte, las ráfagas tampoco serán intensas y espera que disminuyan con el pasar de las horas. Se mantendrán entre 24 y 16 km/h. Se originarán desde el oeste y noroeste.

El cielo se mantendrá cubierto en horas del día y luego a la noche estará despejado.

El clima en Viedma este viernes: mínima de -2 °C

En Viedma también se advierte la presencia de heladas para este viernes, a diferencia del jueves, cuando la mínima estuvo sobre cero. La mínima será de -2 °C y la máxima de 15 °C.

No habrá viento. La velocidad se mantendrá entre 16 y 13 km/h. Con las ráfagas provenientes del oeste sucederá algo parecido, debido a que la mayor magnitud será de 18 km/h.

A lo largo del día, el cielo estará cubierto. Durante la noche se mantendrá parcialmente nublado.

Pronostico de heladas para Bariloche este viernes: el clima según AIC

En Bariloche también se pronostican heladas para este jueves. Las temperaturas mínimas se agravarán, alcanzando los -4 °C. Respecto a la máxima, se espera que no suba a más de 4 °C.

En cuando al viento, no superará los 20 km/h en horas del día, aunque su velocidad descenderá a 11 km/h en el transcurso del día. En relación a las ráfagas, que serán procedentes desde el oeste y noroeste, se estima que la magnitud ascienda a los 41 km/h. Pero, durante la noche bajarán considerablemente a 26 km/h.

El cielo, de acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas permanecerá mayormente cubierto durante el viernes.