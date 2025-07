Villa La Angostura representará a la región cordillerana en Hotelga en Buenos Aires

La sala estaba impregnada por una combinación de aromas. En un extremo, dos chefs revolvían un preparado con movimientos rápidos, como si no hubiera tiempo que perder. Del otro lado, otra cocinera esparcía especias sobre una sartén al tiempo que probaba con una cuchara. Asentía satisfecha y procedía a cortar algo más sobre una tabla. Sonaba música instrumental de fondo; el jurado murmuraba al igual que el público que observaba atentamente cada paso del proceso.

Tres equipos -representantes de BEC y Vieja Loba, de Bariloche, y de hostería Las Balsas, de Villa La Angostura- compitieron por el primer premio que garantiza el acceso al Torneo Federal de Chefs en la exposición Hotelga en el predio de La Rural del 27 al 29 de agosto. La dupla conformada por Juan Ochoa Zuluaga y Agustín Fontana, de la hostería Las Balsas, resultó la ganadora en el certamen local que transcurrió en la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Cada equipo preparó un plato de bocado, un plato principal con dos guarniciones y una salsa. El desafío fue usar productos típicos de la región que describieran lo mejor posible la identidad del lugar.

Los platos deben tener una identidad regional. Foto: Chino Leiva

El equipo ganador accedió a un millón de pesos; mientras que el otro millón fue entregado al propietario del local gastronómico a fin de cubrir los gastos en insumos y las horas de prácticas de los chefs. También se aseguraron un pase directo a Hotelga donde se definirá el ganador entre 25 representantes de todo el país. Años atrás, el prestigioso chef barilochense Pablo Quiven se quedó con el primer puesto; el año pasado, en cambio, la distinción fue para un equipo de Comodoro Rivadavia.

Carlos Mellano, vicepresidente de la Federación Hotelera Gastronómica Argentina (Fehgra), fiscalizó el certamen en Bariloche. Destacó que el objetivo del torneo es «aprender, intercambiar conocimientos y aprender nuevas técnicas. Se disfruta mucho entre los mismos cocineros y hay un intercambio constante de identidades. Cada uno aporta su impronta. Y en este sentido, Bariloche es una localidad de vanguardia».

Luciano Nanni, chef ejecutivo de Fehgra, explicó que todos los equipos recibieron una misma consigna general: esa receta debía adaptarse “a la identidad del lugar”. «Se les da como opción un producto regional para que preparen la receta, como bife ancho de vaca, bondiola de cerdo o una proteína de carácter regional como trucha o cordero. Pueden preparar lo que quieran, pero debe ser algo regional«, detalló.

Aclaró que en cada filial del país, «juegan con los distintos gustos. Ahí está la iniciativa del artesano chef». Cada equipo tuvo dos horas para presentar su plato ante el jurado que evaluó el sabor, la presentación, el uso de productos regionales, el punto de cocción y la higiene, entre otros.

El ganador en Buenos Aires accederá a un horno que tiene un valor estimado en 13 mil dólares.

Temporada invernal en Bariloche: «No estamos tan mal como pensábamos»

«No estamos tan mal como pensábamos», resumió Gerardo Stocker, de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, en relación al comienzo de la temporada invernal.

«Tenemos un grave problema de la falta de nieve que dificulta esas actividades. Se puede esquiar en la base del cerro Catedral y la gente disfruta de eso, pero Bariloche tiene también muchas alternativas. Una oferta amplia», señaló el dirigente gastronómico.

Respecto al nivel de ocupación, aseguró que la evaluación se hará una vez que termine la temporada: «Antes, todos son pronósticos, como la cantidad de vuelos y demás. La situación no es la mejor«. En este sentido, insistió en que la clase media «está ajustada y esto dificulta a la hora de salir de viaje. Con las ofertas de Bariloche Sale mantuvimos los precios del año pasado para que la gente no se encuentre con sorpresas. Pero creo que tendremos una temporada media que no se va a destacar de otros años, y encima con falta de nieve«.