Violento choque entre camiones en la Ruta 3 cerca de Sierra Grande: un conductor fue hospitalizado
El accidente ocurrió este viernes cerca del acceso norte a la localidad. Bomberos Voluntarios realizaron un operativo de rescate para liberar a uno de los choferes que quedó atrapado en la cabina tras el impacto. El conductor fue trasladado con lesiones graves.
Un choque entre dos camiones se registró este viernes cerca de las 13 en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1255, en inmediaciones del acceso norte de Sierra Grande. Tras el impacto, uno de los conductores quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios. El chofer fue trasladado a un hospital con lesiones de gravedad.
Según publicó el medio Te pido la palabra, el accidente ocurrió cuando uno de los vehículos circulaba en sentido norte y habría sido alcanzado en un costado del acoplado por un camión Scania que se dirigía en sentido contrario.
El choque en Ruta Nacional 3 que terminó con un conductor atrapado
El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, informó que el aviso de emergencia ingresó a las 12.50. En el operativo participaron trece bomberos con los móviles 10, 11 y 20.
Tras la colisión, el camión que viajaba hacia el norte se despistó. En tanto, el Scania sufrió el desprendimiento completo de la cabina y su conductor quedó atrapado en el habitáculo. Personal de bomberos realizó tareas de rescate y extracción para liberarlo.
Luego de la asistencia inicial, el chofer fue trasladado al hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi. Durante el traslado quedó a cargo del servicio de Salud Pública. Quilodrán indicó que el conductor presentaba lesiones graves al momento del rescate. La dinámica del choque aún no fue esclarecida.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar