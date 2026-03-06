Violento choque entre camiones en la Ruta 3 cerca de Sierra Grande: un conductor fue hospitalizado

Un choque entre dos camiones se registró este viernes cerca de las 13 en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1255, en inmediaciones del acceso norte de Sierra Grande. Tras el impacto, uno de los conductores quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios. El chofer fue trasladado a un hospital con lesiones de gravedad.

Según publicó el medio Te pido la palabra, el accidente ocurrió cuando uno de los vehículos circulaba en sentido norte y habría sido alcanzado en un costado del acoplado por un camión Scania que se dirigía en sentido contrario.

El choque en Ruta Nacional 3 que terminó con un conductor atrapado

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, informó que el aviso de emergencia ingresó a las 12.50. En el operativo participaron trece bomberos con los móviles 10, 11 y 20.

Operativo en la Ruta 3 por choque entre camiones. Fotos: gentileza.

Tras la colisión, el camión que viajaba hacia el norte se despistó. En tanto, el Scania sufrió el desprendimiento completo de la cabina y su conductor quedó atrapado en el habitáculo. Personal de bomberos realizó tareas de rescate y extracción para liberarlo.

Luego de la asistencia inicial, el chofer fue trasladado al hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi. Durante el traslado quedó a cargo del servicio de Salud Pública. Quilodrán indicó que el conductor presentaba lesiones graves al momento del rescate. La dinámica del choque aún no fue esclarecida.