Murió un hombre tras ser atropellado por un auto en Chichinales: tenía 81 años y era un «plazero muy querido» de la ciudad

Chichinales está de luto debido a la muerte de un reconocido plazero. El hombre murió luego de protagonizar un trágico siniestro vial. Tenía 81 años y se supo que iba a bordo de su bicicleta cuando fue atropellado por un vehículo.

La Municipalidad de Chichinales publicó un comunicado para expresar su pesar por lo ocurrido y también reconocer los años en que la víctima se desempeñó como trabajador municipal.

Murió un hombre tras ser atropellado en Chichinales

El hecho ocurrió el 5 de marzo, minutos antes de las 18, sobre la calle rural N°4 en una zona próxima al acceso al balneario municipal de Chichinales.

Fuentes oficiales informaron que el choque fue protagonizado por un vehículo y una bicicleta, en esta última circulaba la víctima fatal. Si bien los motivos aún se encuentran bajo investigación, se pudo constatar que el ciclista circulaba por la calle rural cuando fue atropellado desde atrás por un auto que transitaba en la misma dirección.

Tras el impacto, personal policial y profesionales de Salud acudieron al lugar, pero constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La muerte fue en el acto.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el siniestro y dispuso las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

La Municipalidad de Chichinales lamentó la muerte del «plazero»

A las horas de conocerse la trágica muerte, el Ejecutivo municipal de Chichinales lanzó un comunicado para lamentar lo ocurrido y confirmó que la víctima fatal se llamaba Isidoro Calvo.

Calvo, también conocido como «Tito», era un exempleado municipal y trabajaba como plazero. «Será recordado por su honorable labor, su compromiso y entrega con la que cuidó nuestra plaza», expresaron desde el municipio.