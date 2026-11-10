«Volver»: el emotivo tango que cantaron los obispos argentinos ante el papa León XIV

Los obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con una interpretación de “Volver”, uno de los tangos más conocidos de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. El momento ocurrió durante una cena en la Casa Arzobispal de Buenos Aires y quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

Las imágenes muestras a los representantes de la Iglesia entonando distintas estrofas del clásico a capela, sin acompañamiento musical. Desde su lugar en la mesa, el Pontífice siguió la interpretación con una sonrisa.

Los obispos argentinos cantaron Volver ante León XIV en Buenos Aires

La elección del tango no pasó inadvertida. La canción, compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, es una de las piezas más reconocidas del repertorio argentino y tiene versos que forman parte de la cultura popular.

Los obispos continuaron con la interpretación hasta llegar al cierre de la canción. Después, los presentes expresaron un “¡Viva el Papa!” y acompañaron el momento con una ronda de aplausos, en la que también participó León XIV.

La cena contó con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo. El encuentro se realizó durante la estadía del Pontífice en la sede del Arzobispado porteño.

El saludo de León XIV desde el balcón de la Casa Arzobispal

Antes de la cena, el Papa había salido al balcón de la Casa Arzobispal, frente a Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se acercaron a verlo durante su visita a Buenos Aires.

Acompañado por García Cuerva, agradeció el recibimiento con un breve mensaje: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”. Luego impartió una bendición a los presentes y cerró su saludo con la expresión “¡Viva Cristo!”.

Vigilia de León XIV en Palermo: música y encuentro con jóvenes

La agenda del Papa también incluye un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, este martes. La vigilia está prevista para las 20.15 y reunirá a personas de entre 15 y 35 años, con una ceremonia religiosa y presentaciones musicales.

Los accesos al predio abrirán a las 12, y desde las 16 habrá espectáculos de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La actividad se extenderá hasta las 22.

El encuentro tendrá sectores diferenciados para quienes completaron la inscripción y espacios destinados al público general. El Gobierno porteño dispuso ocho accesos y un operativo especial de circulación en las inmediaciones de las avenidas Del Libertador y General Sarmiento.

La vigilia tendrá como eje la frase “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, vinculada al relato bíblico de Bartimeo. El mensaje estará centrado en la esperanza, las búsquedas personales y el acompañamiento a los jóvenes.