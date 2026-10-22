Mil motivos para celebrar en Aluminé: aniversario, cerveza artesanal, empanadas, paisajes y más

Aluminé celebrará sus 111 años con dos jornadas de música, gastronomía y propuestas para toda la familia.

Aluminé se prepara para celebrar su 111° aniversario con dos jornadas de música, sabores y tradiciones en el predio del Polideportivo Municipal. Mañana y el sábado desde las 19, el escenario reunirá a artistas nacionales y regionales, mientras que la propuesta sumará la 13ª Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal, la final del Concurso de la Mejor Empanada de Aluminé y una feria de emprendedores.

La música será uno de los principales atractivos de los festejos. El viernes se presentará Uriel Lozano, junto a La Estafa Dub, Ismael Rañipe, Enzo Padilla y Bruno Huinca, en una noche que combinará distintos ritmos.

El sábado será el turno de Los Herrera, uno de los números centrales de la programación. También actuarán Los Pincheiras del Sur, de Chile; Luchi Parra y la Banda Cordillerana; Los Troperos del Chamamé; Aparceros y Ekos.

La gastronomía y la producción regional tendrán un lugar destacado con la 13ª Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal, que reunirá a cervecerías y un patio de comidas. A la propuesta se sumará Aluminé Emprende, la feria de emprendedores que abrirá el sábado 24 a las 17.

Qué hacer en Aluminé

En una entrevista con Río Negro Radio Solciré Luengo, secretaria de Turismo de la localidad contó «Aluminé está hermoso. La gente que nos elige busca tranquilidad, seguridad y un turismo responsable, amigable con el ambiente».

Entre las propuestas más conocidas está el rafting en el río Aluminé, que fue sede del Mundial de la disciplina en 2018 y 2025. Además, la localidad cuenta con cuatro empresas que ofrecen excursiones para distintos públicos. La próxima semana también recibirá el Campeonato Argentino de Kayak Creek, una modalidad de descenso en kayak por ríos y cascadas.

Para quienes prefieren recorrer el territorio a otro ritmo, la secretaria recomendó visitar el Museo Municipal y Centro de Interpretación El Charrúas, que permite conocer los orígenes de la localidad, y los establecimientos de turismo rural Vilcunco y Equa. Allí se puede conocer la producción de truchas, observar animales de granja, recorrer huertas orgánicas y participar de experiencias de contacto con caballos.

La naturaleza también invita a salir del centro y recorrer tres circuitos: Quillén, Pulmarí y Ruca Choroy. Cada uno ofrece lagos, espacios de acampe y paisajes para pasar el día. En Ruca Choroy, los piletones naturales de la zona de Carilil se convirtieron en uno de los atractivos más buscados durante el verano.

Luengo destacó además las caminatas guiadas, la observación de aves y flora autóctona, y las experiencias de baño de bosque. Para organizar las salidas, los visitantes pueden consultar el sitio oficial Destino Aluminé, que reúne información sobre alojamientos, gastronomía, prestadores turísticos y circuitos, con enlaces a Google Maps. También hay una aplicación que permite guardar información para consultar en sectores donde no hay señal.

«Tenemos una abundancia de agua dulce y diez lagos en el departamento, ocho de ellos más accesibles. Esas bondades nos llevaron a ser reconocidos como capital provincial del turismo en aguas blancas», explicó la funcionaria.

De cara al verano, el desafío es seguir creciendo sin perder de vista el cuidado ambiental. «No nos da lo mismo que la gente venga y no separe los residuos. Queremos que sea respetuosa con la naturaleza, porque no hay mucho más importante que cuidarla», sostuvo Luengo.

Cerveza artesanal: una fiesta con sello regional

En el marco de la celebración se organizó el Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026, una iniciativa destinada a reconocer y poner en valor la producción del sector. Las inscripciones cerraron el 19 de octubre y la recepción de muestras finalizó el día 20.

La mejor empanada de Aluminé ya tiene finalistas

Los sabores locales también serán protagonistas con una nueva edición del Concurso de la Mejor Empanada de Aluminé, organizado por el municipio como parte de los festejos. La competencia ya comenzó y cuenta con tres finalistas elegidas, que buscarán quedarse con el primer puesto durante la instancia final prevista para este sábado 24 en el predio del Polideportivo Municipal.

A partir de las 19 se anunciarán los resultados y se realizará la entrega de premios en el escenario mayor. El certamen otorgará $1.500.000 al primer puesto, $750.000 al segundo y $500.000 al tercero. Los tres premios incluirán, además, un delantal y una cofia.

Cultura y tradiciones para todo el mes

La agenda aniversario se extenderá durante octubre con propuestas culturales, recreativas y tradicionalistas. Del 19 al 23, la Oficina de Turismo será sede de una exposición de Rueda Visual, con obras de artistas locales que durante los últimos meses compartieron sus creaciones en la Casa de las Culturas.

Las destrezas criollas organizadas por el Centro Tradicionalista El Rial se realizarán el sábado 24, desde las 11, y el domingo 25, a partir de las 10, en el predio municipal Julián Parra.

El cierre de las actividades será el viernes 30 de octubre, con el acto protocolar por el 111° aniversario y un desfile cívico, militar y gaucho sobre la calle Torcuato Modarell, previsto para alrededor de las 10.