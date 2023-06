Bariloche espera el fin de semana largo con muchas reservas y poca certeza sobre el inicio de la temporada invernal

En la antesala de la temporada invernal, Bariloche espera el fin de semana extra largo con un 90% de reservas.

Según los especialistas del sector turístico, el atractivo escenario en pleno junio obedece a tres factores: dos feriados, las ventajas del programa nacional Previaje y la llegada de la temporada de invierno.

“En lo climático y paisajístico, la ciudad ya está en modo invierno. Las últimas nevadas generaron mucho interés en personas que aún no habían definido su viaje. De modo que lo que no se vendió por el Previaje, se vendió por la demanda pura, por así decirlo”, puntualizó Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Dijo que hay “una disparidad entre las categorías de alojamiento. Algunos, como los establecimientos 2, 3 y 4 estrellas, están por encima del 90% y otros apenas por debajo, como los apart hotel y las cabañas”.

El aeropuerto de Bariloche recibirá 17 vuelos el viernes; 22, el sábado (ese día desembarcará el segundo vuelo directo de Santiago de Chile en lo que va de la temporada); 20, el domingo, 18, el lunes (aterrizará un vuelo desde San Pablo) y 22, el martes. En total, son 99 vuelos entre viernes y martes.

Marcelo Martinez / Patagonia.

Para el fin de semana largo se espera principalmente público nacional aunque, poco a poco, comenzaron a arribar los turistas brasileños y en menor medida, uruguayos (julio es el mes en que prefieren viajar por las vacaciones).

“Desde la salida de la pandemia, el segmento brasileño sigue creciendo y producto de ese crecimiento marcado, con una mayor conectividad, ya tenemos brasileños en el destino. Se nota en la calle. Ya hay movimiento”, dijo Lago.

1/ 2 La base del cerro Catedral acumula 7 centímetros de nieve;mientras que en la cumbre hay unos 60 centímetros. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 La base del cerro Catedral acumula 7 centímetros de nieve;mientras que en la cumbre hay unos 60 centímetros. Foto: Marcelo Martínez

Según el blog «Bariloche para Brasileiros», de la agencia Destino Sul de Brasil, especializada en público brasileño, Bariloche podría recibir un 50% más de público brasileño en relación al pasado año. La mayoría de este público desembarca «de manera particular, en vuelos con escala en Buenos Aires».

“En relación a los chilenos -agregó Lago-, continuamos con un pico de demanda los fines de semana, cuando aprovechan a visitar la ciudad y hacer compras”.

Según la Dirección de Migraciones de Bariloche, el último fin de semana unas 900 personas ingresaron por día al país, a través del paso Cardenal Samoré. Un 70% es público chileno.

Desde esta semana, la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo ya stán en funcionamiento. Foto: Marcelo Martínez

Si bien julio llega con buen porcentaje de reservas, el retraso de la apertura de la temporada de invierno por la falta de nieve genera preocupación en sector.

“Teníamos la expectativa de una apertura temprana del centro de esquí, pero hasta ahora lamentablemente las condiciones climáticas no lo permiten. Ha nevado aunque no lo suficiente. Y hemos tenido bajas temperaturas pero con muy escasas precipitaciones. No hay pronóstico de nevada en el corto plazo”, lamentó.

Recordó que el cerro Catedral tiene produccion de nieve artificial pero “está circunscripta al área de los principantes”.