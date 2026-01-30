Walüng 2026: música electrónica, paisaje y una apuesta solidaria en San Martín de los Andes

La música electrónica se integra al paisaje patagónico durante las dos jornadas del festival, que convoca a público local y visitantes. Gentileza.

El festival de música electrónica Walüng inicia hoy su séptima edición en San Martín de los Andes, con dos jornadas que combinan propuestas artísticas, entorno natural y acciones solidarias. El encuentro se desarrolla hoy jueves 30 y mañana viernes 31 de enero en el predio del Desafío Mountain Resort, en un escenario de montaña y bosque característico de la región.

Walüng 2026: programación este viernes y sábado

Las actividades comienzan ambos días a partir de las 17. La programación incluye artistas nacionales e internacionales de la escena electrónica: este jueves se presentarán Sasha, Soundexile, Darío Arcas y Leandro Fresco, mientras que el viernes será el turno de Patrice Bäumel, Marcelo Vasami, Rocío Portillo y Yuco.

Más allá de la música, el evento sostiene desde su primera edición una impronta solidaria. Al igual que en años anteriores, la recaudación del estacionamiento será destinada en su totalidad a los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes. En la edición 2025, esta iniciativa permitió reunir alrededor de 40 millones de pesos, utilizados para fortalecer el equipamiento del cuartel local.

Con el atardecer, el entorno natural se transforma en parte central de la experiencia del festival.

El festival se caracteriza por su vínculo con el entorno natural. A medida que avanza la tarde, el paisaje se transforma con la caída del sol y el despliegue de luces, en una propuesta que busca integrar la experiencia musical con el espacio patagónico. Durante ambas jornadas, el público puede acceder a distintos espacios complementarios, como puestos gastronómicos, sectores de hidratación, propuestas artísticas y actividades de contemplación del cielo nocturno.

El público acompaña las presentaciones en un espacio al aire libre, con vista a la montaña y propuestas complementarias.



Como parte de esta edición, hay una agenda paralela de actividades que se desarrollan a lo largo de la semana. Entre ellas se incluyen torneos deportivos, caminatas ecológicas para la limpieza del lago y propuestas de turismo activo como trekking, cabalgatas y mountain bike.

Con el paso de los años, el festival fue consolidando una identidad propia dentro del circuito cultural patagónico, convocando a miles de personas interesadas en experiencias musicales en contacto con la naturaleza. En total, más de 35 mil asistentes participaron de sus distintas ediciones, en un evento que combina cultura, comunidad y conciencia ambiental.