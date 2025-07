Vuelco del micro con turistas en Villa Traful: «Gracias a su experiencia, el chofer evitó caer por un precipicio»

“El problema fue el hielo negro en la ruta. El chofer, con su experiencia en la zona, evitó una tragedia porque el micro podría haber caído en un precipicio. Sin embargo, evitó esto”. De esta forma, una guía de Bariloche se expresó respecto al accidente que se produjo ayer al mediodía en la Ruta 65, a la altura de Río Minero, a 15 kilómetros de Villa Traful.

“Ese trayecto se realiza cada cuatro días, en toda época del año, con micros de 49 pasajeros. Siempre concurren tres choferes que tienen mucha experiencia y conocen la ruta de memoria. No es cierto que iban rápido y que estaban apurados para hacer también Circuito Grande. La excursión solo era a Villa Traful”, recalcó la mujer a diario RÍO NEGRO en el hotel de la calle Gallardo, donde se alojan los turistas de Buenos Aires y Neuquén que sufrieron el accidente.

Roxana Chávez, intendenta de Villa Traful, contó que tras producirse el vuelco, algunos turistas lograron salir por sus propios medios. Pero otros, en cambio, debieron hacerlo con ayuda de terceros. Del total de pasajeros, 17 resultaron lesionados. Uno de ellos, trasladado al hospital Ramón Carrillo en Bariloche, sufrió la amputación del brazo.

“Había hielo en el camino. Esa parte es de ripio y en ese lugar no da mucho el sol. De modo que el hielo se mantiene. Era un día lindo, pero el camino estaba complicado”, reconoció Chávez que concurrió en dos ocasiones al lugar. En un primer momento, no bien le informaron del accidente y poco después, para acompañar a los turistas que no sufrieron lesiones y fueron trasladados hasta el Salón de Usos Múltiples de Villa Traful. Recién a las 17 emprendieron el regreso a Bariloche, donde están alojados.

El accidente ocurrió a 15 kilómetros de Villa Traful. Foto: gentileza

Chávez destacó que el accidente se produjo antes de “la bajada de Río Minero”: “Fue casi al iniciar una curva pronunciada en la que después, hay una bajada. Por suerte, no fue en esa bajada. Los que vivimos acá sabemos que es un lugar complicado y hay que ir despacio”.

El llamado hielo negro es una fina capa de hielo vidrioso. Si bien no es verdaderamente negro, es transparente, de modo que no se puede ver y es responsable de múltiples accidentes en la región cordillerana.

Asistencia y contención

En un primer momento, los trabajadores del Centro de Salud de Traful revisaron a los pasajeros y les brindaron contención. También les ofrecieron bebidas calientes. “La gente estaba muy asustada. Lloraba. Por suerte, se los pudo contener y con el paso de las horas, se fueron tranquilizando. Rescato el trabajo conjunto de todas las instituciones”, describió Chávez.

Al volcar, el micro quedó atravesado en la ruta que permaneció cortada hasta las 20. Había vehículos con turistas esperando de un lado y otro del camino.

“Es un sector con pozos, algo normal en estos caminos de cordillera. Pero fue el hielo lo que generó el accidente. Gracias a Dios fue una tragedia con suerte y valoro la colaboración de La Angostura y San Martín de los Andes que pusieron a disposición sus equipos y recursos. No estamos solos”, concluyó Chávez.