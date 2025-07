El crudo relato de uno de los pasajeros sobre la «locura» del vuelco del colectivo en Traful

La Ruta 65, camino a Traful, fue el escenario de un grave vuelco el martes por la tarde. En total viajaban 47 pasajeros y 17 fueron internados. Los turistas eran en su mayoría de Buenos Aires y Neuquén. Uno de los ellos habló sobre «la locura» del operativo tras el vuelco del colectivo que realizaba una excursión.

El vuelco fue sobre la Ruta 65, a 15 kilómetros de la localidad cordillerana, a la altura del río Minero. Allí el colectivo, que transportaba 47 pasajeros, dobló «en una curvita, se fue de costado y cayó, derrapó», dijo Mariano, uno de los turistas en diálogo con TN.

Según el crudo relato, durante los primeros momentos fue «una locura sacar a la gente de ahí. Los otros pasajeros que iban al costado cayeron arriba nuestro». Mariano iba acompañado por su pareja quién quedó atrapada dentro del vehículo: «quería bajarla, pero me decía que no podía mover las piernas. Cuando salió no podía pisar, los médicos dijeron que podía ser fractura de cadera”.

De acuerdo al relato, el colectivo no se trasladaba a gran velocidad. Sin embargo, mencionó: “El piso estaba mojado. No venía fuerte, pero yo hubiese venido más despacio”.

Cómo están los 17 heridos tras el vuelco del colectivo en Traful: dónde fueron trasladados, de dónde eran

En este caso, los «heridos rojos» que en total eran cinco, fueron trasladados a «hospitales de mayor complejidad». Tres fueron a Bariloche y otros dos fueron trasladados en helicóptero a San Martín de los Andes ante la «intransitabilidad de los caminos».

En un punteado, esto se sabe de los heridos:

Eran de Buenos Aires y Neuquén.

En Bariloche son cinco los pasajeros internados: dos adultos en «grave estado» tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Entre los tres restante, que fueron dados de alta tras estar en observación, se encuentraba una nena de nueve años.

La mayoría de los pacientes presentan fracturas, síndrome de aplastamiento y traumatismos cerrados de tórax. Aún así, las autoridades aseguraron a este medio que no hay ninguna internada en terapia intensiva.

Gobierno informó que otras cuatro personas estaban siendo atendidas en Villa La Angostura. Entre los heridos hay una mujer de 74 años que sufrió una fractura de cadera.

Todos se encuentran «estables» y se espera un nuevo parte médico durante las primeras horas del día.