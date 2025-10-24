Vuelos cancelados y con demoras por un paro de pilotos: ¿qué pasa con los servicios a Neuquén y Río Negro?

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició una nueva medida de fuerza que afectará los vuelos de Aerolíneas Argentinas y otras empresas.. «𝗦𝗶𝗻 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲», anticiparon desde el gremio. Recalcaron que responde al fracaso de las negociaciones salariales y al rechazo a la política de «Cielos Abiertos» del Gobierno.

El sindicato justificó la decisión señalando que la aerolínea «mantuvo una postura intransigente», sin dar respuesta a los reclamos que vienen sosteniendo desde APLA «en materia salarial, dotación y condiciones convencionales».

La protesta se realiza en el Aeroparque Jorge Newbery este viernes 24 de octubre. Comenzó a las 6:00 y se extenderá hasta las 10:00 de la mañana. Afectará, principalmente, los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

¿Qué pasa con los servicios a Neuquén y Río Negro?

Según se precisó desde el sitio Aeropuertos Argentina, durante las primeras horas comenzaron a registrarse demoras en varios vuelos programados.

Desde Aerolíneas Argentinas detallaron que el servicio con salida desde Neuquén y con destino a Aeroparque afectado es el AR1641 con horario a las 09:10:

En el caso de Río Negro, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar los vuelos AR1685 y AR1675 que partían desde Bariloche; también registra demora un servicio de JetSmart WJ 3042.

En tanto los servicios que salían desde Aeroparque a Bariloche, fueron reprogramados los vuelos AR1840 y AR1674.