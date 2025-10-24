Vuelos cancelados y con demoras por un paro de pilotos: ¿qué pasa con los servicios a Neuquén y Río Negro?
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició una medida de fuerza este viernes que ya está afectando, principalmente, las operaciones de Aerolíneas Argentinas. Mirá el detalle de cuánto dura la protesta.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició una nueva medida de fuerza que afectará los vuelos de Aerolíneas Argentinas y otras empresas.. «𝗦𝗶𝗻 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲», anticiparon desde el gremio. Recalcaron que responde al fracaso de las negociaciones salariales y al rechazo a la política de «Cielos Abiertos» del Gobierno.
El sindicato justificó la decisión señalando que la aerolínea «mantuvo una postura intransigente», sin dar respuesta a los reclamos que vienen sosteniendo desde APLA «en materia salarial, dotación y condiciones convencionales».
La protesta se realiza en el Aeroparque Jorge Newbery este viernes 24 de octubre. Comenzó a las 6:00 y se extenderá hasta las 10:00 de la mañana. Afectará, principalmente, los vuelos de Aerolíneas Argentinas.
¿Qué pasa con los servicios a Neuquén y Río Negro?
Según se precisó desde el sitio Aeropuertos Argentina, durante las primeras horas comenzaron a registrarse demoras en varios vuelos programados.
Desde Aerolíneas Argentinas detallaron que el servicio con salida desde Neuquén y con destino a Aeroparque afectado es el AR1641 con horario a las 09:10:
En el caso de Río Negro, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar los vuelos AR1685 y AR1675 que partían desde Bariloche; también registra demora un servicio de JetSmart WJ 3042.
En tanto los servicios que salían desde Aeroparque a Bariloche, fueron reprogramados los vuelos AR1840 y AR1674.
