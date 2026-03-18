Vuelve el servicio de colectivos entre Guardia Mitre y Viedma: conocé las frecuencias y precios

A partir del viernes 20 se restablecerá el servicio de transporte público entre Guardia Mitre y Viedma, a través de la balsa de Sauce Blanco y las rutas Nacional N° 250 y N° 3.

Las frecuencias establecidas son lunes y viernes, con salidas desde la localidad a las 6 y el regreso desde la capital provincial a las 18, con paradas intermedias en Sauce Blanco, Monte Bagual, Cubanea y el empalme de las rutas 250 y 3.

El valor de la tarifa regular fue fijado en 5.700 pesos, mientras que estudiantes y jubilados cuentan con un 50% de descuento y las personas con discapacidad podrán hacer uso del servicio sin ningún costo.

Luego del llamado público a empresas realizado en enero por la Secretaría de Transporte de la Provincia, el único oferente que se presentó para cubrir la traza fue el propio municipio de Guardia Mitre. Para garantizar la prestación, la gestión municipal adquirió una unidad con capacidad para 45 pasajeros, equipada con baño, aire acondicionado y dirección.

La recuperación de esta línea vital es el resultado de las gestiones iniciadas en diciembre del año pasado para encontrar soluciones de fondo.