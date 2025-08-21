¿Y los varones, cuándo cuidan? Un ciclo para repensar los roles en la sociedad

Repensar el rol de los varones en las tareas de cuidado desde una mirada crítica será el eje del seminario que ofrecerá el sociólogo Sebastián Fonseca a través de la Universidad Nacional de Río Negro.

La modalidad del ciclo de cuatro encuentros de “Masculinidades y Cuidado: hacia una nueva ética del vínculo” será virtual y está destinado a profesionales, educadores y público en general.

“No se trata solo de incluir a los varones en el cuidado, sino de cuestionar las estructuras que han relegado estas tareas y de imaginar nuevas formas de construir relaciones más equitativas”, sintetizó Fonseca, docente en Bariloche y especialista en Políticas del Cuidado con perspectiva de Género que ha trabajado con organizaciones de Argentina y otros países de América Latina.

El objetivo del seminario, indicó, es múltiple. “Por un lado, se trata de intervenir en la realidad de hoy ya que el 90% de las políticas de cuidado y promoción de derechos han sido eliminadas por el gobierno. O están subejecutadas. En este modelo, el cuidado queda en manos de quien puede pagarlo”, especificó y agregó: “Este modelo de organización social del cuidado sobrecarga a las mujeres”.

Fonseca recalcó que “de esta forma, se naturaliza la desigualdad en la dedicación del tiempo al trabajo no remunerado, a las tareas domésticas o de cuidado. Y esto tiene una estrecha vinculación con la construcción social de masculinidad”.

En cada uno de los encuentros de 90 minutos Fonseca intentará visibilizar “la crisis actual del cuidado” a fin de reflexionar en el rol que pueden asumir los varones para revertir esta situación y construir “sociedades más equitativas”.

“Si no visibilizamos el problema lo naturalizamos. Se dice que siempre fue así y no hay forma de cambiarlo: una forma de hacerlo es retomar estas discusiones para construir una propuesta diferente”, consideró.

Sebastián Fonseca es sociólogo y docente. Foto: gentileza

¿En qué se piensa cuando se habla de ‘tareas de cuidado’? Fonseca las definió como aquellas actividades que “permiten sostener y mejorar nuestro mundo, que van desde el cuidado de personas convalecientes hasta la crianza, lavar platos y todo lo que tenga que ver con producir nuestras condiciones de vida. En suma, tareas no remuneradas que, por lo general, realizan las mujeres”.

En este sentido, destacó que cada vez hay más personas que demandan cuidados y, a la vez, cada vez son menos las personas que tienen la posibilidad de ofrecer esos cuidados: “Con el ingreso de las mujeres al mercado laboral, no ha habido un involucramiento diferente de los varones en los cuidados. Y por otro lado, se han desmantelado instituciones -todo un andamiaje institucional- que permitía pensar en una redistribución de esa carga”.

Recordó que en 2023, se presentó un proyecto de ley que planteaba un programa de política integral de cuidado. No prosperó. “Tenía que ver con medidas y políticas para reconocer el trabajo de cuidado, las licencias parentales igualitarias, medidas que apuntaban a redistribuir de manera más equitativa, pero no salió”, dijo.

El ciclo no se trata de una actividad académica. Está abierta a todo el público. Foto: gentileza

Informes recientes de organizaciones no gubernamentales acerca de esta problemática dan cuenta de la percepción social de la población encuestada. “Si bien persiste la brecha entre el discurso y la práctica -porque los varones dicen apoyar la igualdad aunque en la práctica no participan-, hay más conciencia de que la paternidad funciona como punto de inflexión para que los varones se involucren cada vez más”.

Por otro lado, días atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al cuidado como “cuidado humano autónomo”. “Esto sienta un precedente porque condiciona y exige a los estados desde otro lugar”, agregó.

Este seminario está pensado a la difusión y reflexión de la problemática para “construir conocimiento colectivo”. No se trata de una actividad académica sino de una actividad de extensión universitaria abierta a la comunidad. Y especialmente a los varones que “suelen ser minoría en este tipo de actividades”.

Los encuentros serán el martes 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 19 a 20.30. Se puede solicitar más información e inscribirse a través del siguiente enlace https://bit.ly/seminarioseba.