¿Y si el Cruce de los Andes se pudiera jugar? «Cruzada Sur», el videojuego creado por dos estudiantes universitarios

«La historia argentina es impresionante. Realmente uno lo saca de la historia y lo pone en un cuento de ficción, y decís: no, dale, no puede ser que alguien haya cruzado los Andes, haya llegado cansado y haya liberado Chile, no tiene sentido. Bueno, sí, es real», comentó Marcos Katz (23), creador de «Cruzada Sur», el videojuego de estrategia de guerra por turnos que recrea las campañas libertadoras de América y que busca convertirse en un material educativo paralas escuelas.

Y es que la historia argentina puede parecer una crónica de literatura fantástica, por lo que enseñarla en las aulas no tiene por qué ser solemne. Es por esto que, junto a Lucía Calvert (23), estudiante de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), continúan desarrollando las batallas que compondrán la campaña completa, empezando por la de San Lorenzo, la primera en estar terminada al cien por ciento.

El juego nace como un proyecto de tesis, con la que Marcos se graduó como Técnico en Animación 3D y Efectos Visuales en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). «La idea era crear un videojuego y una herramienta que pueda ser algo educativo, que pueda ser llevado a las aulas y que haya una experiencia distinta entre el docente y el estudiante. Para que el docente pueda explicar una batalla y después los chicos puedan jugarla y que se dé algo recontra distinto en lo visual».

El desarrollo del trabajo se pudo concretar en gran parte gracias un subsidio de mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que les permitió trabajar durante un año y armar un equipo.

Ese financiamiento fue el que habilitó sumar a la UBA al proyecto y convocar a Paola Matera y Laura Morales como diseñadoras gráficas, además de incorporar al historiador Gabriel Di Meglio, ex director del Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. «Nos ha servido muchísimo, tiene una claridad histórica impresionante», señaló sobre el aporte de Di Meglio, con quien desarrolla los guiones de las animáticas para garantizar rigor histórico.

Hoy, sin embargo, el mecenazgo ya se agotó y el equipo busca nuevas fuentes de financiamiento para continuar, ya que la falta de presupuesto ralentizó el ritmo de desarrollo, algo que Lucía confirmó: «ahora que estamos sin financiamiento está también difícil porque nos tenemos que enfocar en otras cosas, va medio lento».

Así es «Cruzada sur»

La dinámica propone un sistema de combate táctico con gestión de mazos. Durante cada turno, el jugador puede utilizar cartas en el campo de batalla que representan tropas, habilidades o recursos de combate, para luego dar paso al movimiento del enemigo.

Cada fase es una batalla de la campaña. «Entre nivel y nivel, las animáticas nos cuentan un poco el contexto de estas batallas, el por qué se dan, para terminar dándole un contexto histórico a toda la campaña revolucionaria«, describe Marcos.

Aunque el juego todavía está lejos de su versión final, los usuarios ya pueden acceder a una beta pública a través de Itch.io. Se trata de una fase temprana de prueba, donde el equipo sube cada actualización a medida que avanza y recibe devoluciones directas de la comunidad de Discord para ir ajustando el diseño y el sistema de combate.

«Nos sirve muchísimo cuando la gente prueba el juego y realmente nos da su opinión. Hay gente que nos dijo que le parece fantástico y otra que nos dijo ‘me parece aburrido’ y está bien, porque la verdad nos sirve que nos diga por qué le parece aburrido, nos sirve que nos digan que está bien para un chico de 11 pero no para un adulto de 20, el feedback siempre es lo que nosotros más apreciamos», sostuvo Lucía.

Mediante el perfil de Instagram @cruzada_sur se puede acceder a la página Itch.io y los links de Discord para probar el juego y realizar devoluciones.

Un juego patriótico para todos, diseñado para apasionarse con la historia argentina

Uno de los objetivos declarados del proyecto es que pueda correr hasta en la computadora más básica, siguiendo el espíritu del plan Conectar Igualdad. Marcos vinculó esa meta con su propia experiencia: «un poco la idea también viene a mí estando en tercer grado, me cae una Conectar Igualdad del cielo. Esa computadora me cambió la vida, la verdad».

Según relató, la oportunidad de tener esa netbook lo acercó al mundo del videojuego y la animación cuando tenía 10 años, y hoy busca que un eventual reparto similar de equipos incluya un videojuego de producción nacional.

Lucía, por su parte, planteó que un formato de juego puede captar a chicos acostumbrados a la estimulación constante de las pantallas, algo que un libro de historia no siempre logra. «Es muy difícil hacer que los chicos se pongan, se sientan por voluntad propia a leer un libro de historia, no pasa«, dijo, y agregó que la meta es que «a los chicos les quede una sensación de diversión (…) y sin querer terminás aprendiendo».

Sobre la elección de la temática, Marcos sostuvo que la historia argentina ofrece episodios que, contados fuera de su contexto real, parecen ficción. El desarrollo del juego lo llevó, según contó, a revisar procesos históricos que creía conocidos: «Yo me di cuenta que en realidad no sabía nada de historia».

Y agregó: «hay mucha gente que dio la vida por una causa, por una revolución mucho más grande que uno. Algo que me parece que hoy en este presente es difícil de pensarlo. Uno analiza la revolución y dice: pero… ¿Cómo hicieron?, ¿Cómo convencieron al pueblo entero de que había un tirano y que ese tirano estaba mal y que había que hacer la revolución?».

Además, destacó el rol de las mujeres en la historia, haciendo referencia a la red de espionaje de las «Bomberas» fue un sistema de inteligencia civil fundamental para la Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.

«Muchos hombres y mujeres dieron la vida. Uno suele leer la historia y te cuentan de hombres, pero no, hay muchísimas mujeres. Hay toda una red de espionaje que arman las mujeres, que dan una batalla también, no en el campo de batalla, una batalla casi psicológica que es impresionante, que también termina dándole la victoria a la revolución», explicó Marcos.

Se trata de una organización liderada por mujeres de distintas clases sociales que recolectaban información estratégica para las milicias gauchas de Martín Miguel de Güemes. Aprovechando que los realistas las subestimaban por su género, se infiltraban en los cuarteles disfrazadas de vendedoras y ocultaban mensajes secretos en los dobladillos de sus faldas.

«La verdad que volví a estudiar a todos los próceres, de Güemes, de San Martín, de Belgrano, y de todos los próceres volví a aprender muchísimo y creo que ahora entendí la revolución. Creo que llevo desde la primaria sin entenderla realmente», bromea.

Sin fecha de estreno definitiva

Sobre la versión final del juego, ambos coincidieron en que no hay una fecha posible de estimar. «Muchos nos preguntan cuánto le va a faltar el juego y la respuesta es no sabemos, no tenemos idea. Si conseguimos un presupuesto va a tardar menos, si no conseguimos va a tardar más«, explicó Lucía.

Katz añadió que el equipo está cerca de cerrar por completo el primer nivel, aunque restaría un volumen importante de trabajo para sumar el resto de las batallas y sus animáticas.

El equipo puede encontrarse en Instagram como @cruzada-sur, desde donde se accede a los enlaces al servidor de Discord, a la página de Itch.io y a un Cafecito para quienes quieran colaborar con el desarrollo.