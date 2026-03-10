Ya se palpita el encuentro de Mujeres Asadoras en Neuquén: dónde será, qué días y cuánto sale la entrada

Mujeres asadoras competirán con la preparación de chivo al asador en Rincón de los Sauces. Foto: gentileza.

Rincón de los Sauces será sede del tercer Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el predio ferial de la localidad. El evento gastronómico incluirá competencia de asado de chivo, clases magistrales, patio de comidas, ferias de emprendedores y espectáculos artísticos.

Según informó el gobierno de Neuquén, la actividad forma parte del Mes de la Mujer y reúne a duplas de asadoras que compiten con la preparación de chivo al asador. La propuesta, resaltaron, busca visibilizar el trabajo de las mujeres en la gastronomía regional.

Gastronomía regional y turismo: el encuentro que pone en valor a las mujeres asadoras

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, declaró el encuentro de interés turístico provincial. La distinción reconoce el aporte de la actividad a la identidad gastronómica y al desarrollo turístico del norte neuquino.

La organización estará a cargo de la municipalidad de Rincón de los Sauces. Habrá demostraciones gastronómicas, feria de emprendedores y un patio de comidas con platos regionales.

Competencia de chivo al asador con chefs neuquinos como jurado

El jurado estará integrado por referentes de la gastronomía neuquina. Entre ellos participarán los chefs embajadores Claudio Abraham, de Junín de los Andes, y Jorgelina Esper, de Zapala, quienes evaluarán las preparaciones de las participantes.

El evento busca visibilizar el rol de las mujeres en la gastronomía del norte neuquino.

El encuentro fue impulsado por el chef Ramón “Moncho” Vázquez, quien explicó el origen de la propuesta: “Para mí es como cumplir un sueño, porque es una idea que tenía desde hace muchísimos años: reivindicar el trabajo de la mujer de campo y su rol en nuestras tradiciones”.

Encuentro gastronómico en Neuquén con feria, clases y espectáculos

Además de la competencia de asadoras, cuya inscripción cerró el pasado 1 de marzo, destacaron que el evento busca generar un espacio de integración comunitaria y promoción turística.

La entrada para ambos días cuesta 90 mil pesos. El horario de apertura del evento será a las 12, según detallaron en la página oficial.

Desde la municipalidad indicaron que la venta de bonos contribuye al financiamiento del encuentro y al sostenimiento de esta propuesta gastronómica.