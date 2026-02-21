YSY A, Neo Pistea, producción y color en la primera gran noche de la Fiesta de la Manzana

YSY A en escena. El referente del trap encendió al público con sus hits más coreados y convirtió el cierre de la noche en una marea de saltos, luces de celulares y euforia colectiva frente al escenario principal.

Cuando el sol todavía se resistía a irse, en el predio de la Fiesta Nacional de la Manzana empezó el movimiento. Las puertas se abrieron a las 18 y, después de la Bendición de los Frutos, la gente comenzó a caminar entre los stands, a buscar su lugar privilegiado para ver el show y a disfrutar el atardecer, que los recibía con el mejor clima. Todo volvió a ser como cada año, aunque nunca es igual.

Desde temprano, una multitud trabajó para que todo estuviera en orden: 200 artesanos, 80 emprendedores gastronómicos, 25 emprendimientos regionales y 3.000 trabajadores llegaron a tiempo.

Hugo había llegado desde Cervantes para ofrecer su gin artesanal Tura y lo vivía con alegría. “Es la primera vez que estamos participando y tenemos el placer de poder estar acá. Así que vamos a ver qué nos depara el destino; tenemos todas las expectativas, como siempre. Vine por todo. Mirá lo que es esto: un espectáculo, pura brillantina”, decía.

Cerca, desde San Martín de los Andes, habían llegado las chicas de Sí mi Reina, que ofrecían productos aromáticos. “Ya participamos el año pasado, nos fue muy bien, así que decidimos volver. Para venir hay días previos de mucha producción”, contaban.

Luego, y de a poco, familias enteras cruzaron el ingreso con reposeras; chicos que tironeaban para llegar primero al parque de diversiones; jóvenes que iban en busca de música.

A medida que oscurecía, los puestos gastronómicos humeaban y comenzaron a perfumar el lugar con aroma a carne asada y hamburguesas. “Estamos en Parrilla El Vasco, acá vamos a ofrecer sándwiches de bondiola, vacío y choripán; tenemos bebidas frescas. Somos trece trabajando juntos”, decía uno de ellos. A su lado, el parrillero agregaba: “Hoy vamos a hacer 150 kilos de carne y creemos que se van a vender. Hay muy buena energía y onda con los puestos cercanos. La vamos a pasar muy bien”.

Los precios para comer eran de 20.000 pesos el vacío, 18.000 la bondiola, entre 10.000 y 12.000 pesos el choripán y 10.000 las hamburguesas.

Uno de los rincones celebrados era el Circuito de la Producción. Allí, los más chicos se calzaron el rol de cosecheros por un rato: levantaron manzanas en una mini chacra, manejaron un mini tractor, embalaron en un mini empaque y hasta diseñaron su propia marca de fruta. Aprendieron jugando, como si la identidad manzanera se sembrara temprano, entre risas y jugo recién exprimido.

“La producción frutícola es el sello de esta fiesta”

La Bendición de los Frutos marcó el inicio de la celebración con una ceremonia religiosa. La intendenta de Roca, María Emilia Soria, en su discurso puso el foco en el carácter popular y productivo de la fiesta y destacó a los trabajadores. En otro tramo se refirió al impacto del aumento de tarifas en la actividad frutícola y planteó la necesidad de abrir un debate sobre el costo de la energía.

“¿Cómo no podemos generar una tarifa diferencial para quienes generan trabajo? Que tenga en cuenta la cantidad de empleados, establecer una escala, más aún cuando somos propietarios del recurso genuino que pasa por nuestros ríos: el agua”, expresó, tras mencionar el caso de un empacador local que recibió una factura de 96 millones de pesos antes de comenzar a almacenar la fruta en frío. Además, apeló a las autoridades provinciales presentes y propuso que la discusión sobre los recursos energéticos sea un el eje de la Fiesta de la Manzana.

Stand del Diario Río Negro: Juegos, streaming en vivo y sorteos

En uno de los ingresos principales del predio, muchos se detenían a comprar el diario, participar de concursos, recibir su abanico de regalo para bajar el calor y jugar un rato.

Allí, Mario contaba que es lector del diario desde hace años, mientras llenaba el cupón para participar por uno de los dos Toyota Yaris 0 km que se sortearán por el 114° aniversario del medio. Además, el domingo se realizará el esperado sorteo de una pileta de Vital Servicios.

El stand también es sede de la transmisión en vivo de Río Negro Radio. Mientras dure la fiesta, desde las 19 podés escuchar el streaming desde tu casa, con entrevistas y el minuto a minuto de lo que sucede en el predio. Hay juegos para las infancias y sorteos de entradas y accesos exclusivos para los shows.

La música encendió la noche

La fiesta más esperada y convocante se vivió entre el público, al ritmo de la música del escenario principal. La grilla de artistas había prometido el trap de Kala Rivero, el rock de La Estafa Dub y la potencia de Neo Pistea y YSY A, y cumplió.

La artista local Kala Rivero subió puntual, cuando el público comenzaba a reunir tímidamente frente al escenario. Su show, lleno de potencia y frescura, emocionó a muchos que celebraron verla debutar en un escenario de semejante magnitud.

Minutos después, La Estafa Dub subió al escenario y desplegó toda su potencia sonora. La banda neuquina hizo sentir sus más de 15 años de trayectoria en un recorrido por su característico cruce de reggae, dub, hip hop y rock, con letras de fuerte contenido social y un espíritu festivo que contagió al público.

Tras su presentación, la música hizo un breve paréntesis para la entrega de premios del Tria Cross FNM 2026, del que participaron más de 200 atletas de 25 localidades el pasado fin de semana en el Área Natural Protegida Paso Córdoba. También se realizó la premiación del Concurso de Ideas Emprendedoras: el proyecto elegido por el público recibió un voucher para un viaje a Buenos Aires para dos personas, con la posibilidad de asistir a un concierto.

Después de las coronaciones, en la pista el público volvía a pedir por sus artistas favoritos. Entre la multitud, Bárbara y Juan contaban que habían llegado desde San Rafael, Mendoza, con una consigna clara: “Venimos a ver a Lali, la única. Cuando me enteré que estaba acá no lo dudamos”. Aunque la artista se presentará el domingo, decidieron viajar antes para disfrutar desde el primer día. “Hoy venimos por Neo Pistea, que me gusta a mí”, aseguraba Juan.

Minutos antes, Alexia relataba en el stand del diario que estaba allí para ver a YSY A. A su lado, su madre explicaba que habían llegado temprano para compartir la jornada con los más chicos de la familia y luego se retirarían, dejando a la joven disfrutar del cierre más esperado.

Frente a la valla de metal, un hombre esperaba con paciencia. “Vine a acompañar a mi hija para que disfrute”, decía y a su lado Lourdes emocionada sumaba: “Vine por Ysy A, hace dos años lo escucho y espero escuchar ‘Pastel con Nutela’”.

Finalmente llegaron Neo Pistea y YSY A, los más esperados y aclamados de la jornada. “Desde chiquito escuchaba las batallas, siempre me gustó el trap y para mí YSY y Duki son los mejores. Estar acá es un sueño”, decía un joven entre la multitud. Y así, los artistas marcaban el pulso de la primera de las noches.

El clásico esperado el Peso de la manzana

El sorteo de las diez personas que participarán del Concurso Peso de la Manzana FNM 2026, se realizó por la mañana. En esta edición pondrá en juego como premios un auto 0 km y una moto Navi 0 km.

Considerando tanto los cupones on-line como los físicos, los y las titulares sorteados fueron: Enzo Linconado, Gustavo Costa, Andrea Villegas, Sofía Antonella Saes, Patricia Alejandra Bravo, Danilo López, Claudio Alejandro Romano, Eva María Calfin, Martín Rayunque y Nélida Filet. Todos competirán hoy en el Escenario Mayor Principal “Carlos Soria”, donde resultará ganador o ganadora quien aproximarse con mayor precisión al peso exacto de la manzana elegida.

