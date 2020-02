Soda Stereo prepara la gira Gracias Totales

El 21 y 22 de marzo el público argentino podrá ser parte de “Gracias Totales-Soda Stereo”, un show en vivo y espectáculo multimedia que sellará el primer encuentro entre Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario a seis años del fallecimiento de Gustavo Cerati.

“Esto no es una vuelta, es un festejo último porque la tecnología nos permite hacer un gran show audiovisual”, aseguraron Alberti y Bosio en un encuentro con distintos medios de prensa.

En la charla con el periodismo, la base rítmica de Soda se refirió a los dos shows en el Campo de Polo de Buenos Aires y la gira que comenzará el sábado 29 de febrero en Colombia y que prevé fechas en Latinoamérica y Estados Unidos.

Los músicos hablaron también de la polémica generada en las redes sociales cuando se supo que algunos de los artistas invitados estarán presentes en los shows solo en forma virtual y no física.

Sobre ese tema, el baterista, de 56 años, explicó: “Fueron millones de desafíos por resolver. Gustavo no es reemplazable y tuvimos que pensar muy bien quiénes y cómo se ocupaba su lugar. Todo lo que estuvimos decidiendo contempla esos detalles que la gente cree que no tuvimos en cuenta”.

“Contemplamos todo lo que podía llegar a pasar. Elegimos 14 cantantes, cada uno con un tema diferente. También hay temas que vamos a tocar con Gustavo porque es lo que teníamos ganas de hacer y es lo que la gente está soñando”, manifestó sobre el show que tendrá a Chris Martin, Draco Rosa, Rubén Albarrán y Adrián Dárgelos entre los intérpretes.

Algunos de estos músicos, en cuya lista figuran Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Fernando Ruiz Díaz, Benito Cerati, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas, estarán de manera presencial y a otros se los podrá disfrutar a través de videos que se proyectarán en una pantalla de más de 400 m2, que permitirá que la voz e imagen de Gustavo Cerati estén presentes.

“Somos los únicos que le podemos dar a la gente ese momento y lo vamos a hacer de una forma muy respetuosa y desde el amor, sabiendo que hay gente que no comprende y le cuesta nada tuitear y lastimar a través de la ignorancia. Otra cosa es si fuiste a ver el show y no te gustó”, enfatizó el baterista.

Respecto del espectáculo, sobre el que los músicos trabajan hace dos años, Bosio manifestó: “Lo armamos en base a cosas de otros homenajes que nos inspiraron y con el nivel con que se hizo lo del Cirque Du Soleil. Porque homenajes hay todo el tiempo y si quieren escuchar una canción mal tocada me parece bárbaro y nadie dice nada de eso, pero cuando uno quiere tocar las canciones bien, las redes estallan de indignación”.

Y en la misma línea sostuvo: “A donde vamos siempre nos dicen que somos Soda. De todas formas, todos sabemos que sin Gustavo esto es una banda renga. Pero nosotros también compusimos todos los discos y conocemos cómo se hicieron las cosas para llegar al mismo resultado”.

“Gracias Totales-Soda Stereo” comenzará la gira en Bogotá, Colombia, donde se presentará el sábado 29 de febrero en el estadio El Campín, el 3 de marzo continuará en el estadio Nacional de Lima, el 7 en Tijuana, el 10 en Guadalajara, el 12 en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 18 en el Jockey Club de Asunción, los días 21 y 22 en el Campo de Polo de Buenos Aires, y el 28 en República Dominicana.

El 2 de abril desembarcará en el Parque Viva de San José de Costa Rica, el 4 en la Plaza Amador de la ciudad de Panamá, el 14 en el Barclays Center de Nueva York, el 17 en el American Airlines Arena de Miami, el 22 en el Smart Financial Centre de Houston, el 25 en el Forum de Los Ángeles y el 14 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

La idea de este proyecto apareció antes de marzo de 2017, cuando Cirque Du Soleil estrenó en el Luna Park “Sép7imo día (no descansaré)”, un espectáculo circense inspirado en el universo Stereo; allí Alberti y Bosio volvieron a trabajar juntos, tras compartir la gira despedida de la banda “Me verás volver” en 2007 y luego del fallecimiento de Cerati, en 2014.

La banda estable de los shows y la gira de Gracias Totales estará conformada por Richard Coleman, Roly Ureta y Simón Bosio en guitarras, Fabián “Zorrito” Von Quintiero en teclados, Alberti en batería y Zeta Bosio en bajo.

Benito Cerati será uno de los artistas invitados de “Gracias Totales-Soda Stereo”.

Interrogados sobre la relación que Zeta Bosio y Charly mantienen con familia de Gustavo Cerati, fallecido en 2014, Bosio destacó que lo primero que hicieron cuando proyectaron la gira fue confiárselo a ellos. “Con Benito, Laura y Lilian nos conocemos hace muchos años y son como nuestra propia familia”, dijo.

“A Benito (el hijo de Gustavo) no tuvimos que convencerlo. Lo invitamos a la sala, hablamos sobre las anécdotas de las canciones y él aceptó con mucho amor porque entendió lo que nos habíamos propuesto. Más allá de que lo puedan criticar o no, estas canciones también son parte de su vida”, precisó Bosio.

En esa misma dirección, Alberti consideró que “seguramente es muy complicado estar en los zapatos de Benito porque no puede moverse sin la sombra del padre” y especuló que esa es la causa de “la rebeldía con la que actúa en las redes sociales”. Sobre la participación de Benito en la gira, agregó: “Está bien manejar su compromiso con cuentagotas y que no tenga más protagonismo que el resto, porque sería ponerle un peso que no tiene que tener. Me enoja cuando la gente pretende cosas que a él no le corresponden”.

