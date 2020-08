Sol de Mayo cumplió un siglo en plena pandemia por el coronavirus

Hinchas, familias y simpatizantes de Sol de Mayo están de festejo por los 100 años del club que fue fundado por un grupo de ex alumnos del Colegio San Francisco de Sales de Viedma que jugaban al fútbol y decidieron fundar una institución para continuar con las actividades por fuera del establecimiento educativo.

Seguramente durante aquella fundación del 2 de Agosto de 1920 no hubieran imaginada primero llegar a los 100 años y menos en medio de esta pandemia por el coronavirus.

A pesar de esta situación, los directivos actuales lamentaron el momento que está atravesado el país y bajo los protocolos correspondientes llevaron a cabo un pequeño acto en conmemoración por este siglo cumplido.

El presidente de Sol de Mayo Adán Valdebenito, durante el acto protocolar que se desarrolló en las canchas de tenis, hizo referencia a la primera cancha de fútbol que se encontraba en Mitre y Gallardo.

"Estaba mirando la torre que se trajo de la cancha de Mitre y Gallardo que deberíamos hacer algo porque es histórico". Luego agradeció a los dirigentes para realizar el acto que contó con unas 30 personas.

"Teníamos otros planes pero el tema de la pandemia cambió todo. Pero siempre hemos enfrentado las adversidades y tenemos que seguir caminando. El club siempre está en movimiento y con gente que quiere ir apara adelante", sostuvo Valdebenito.

Reafirmó el rol de los dirigentes y dijo que "es el pilar fundamental de un club. Sin dirigentes no hay disciplinas y no hay club. El esfuerzo incansable que hacen las subcomisiones para mantener, sostener y elevar el número de chicos día a día o los grandes darles un servicio en el club. Esto lo hacemos entre todos o no podemos hacer nada".

El presidente del Albiceleste indicó que "habrá tiempo para éxitos deportivos y hoy el compromiso es con nuestra gente".

Tras el acto protocolar que se desarrolló en las canchas de tenis de polvo de ladrillo, se realizó una gran caravana por las arterias de Viedma para festejar un siglo de historia en la Comarca Viedma-Patagones.