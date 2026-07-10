Renunció un funcionario de Mendoza tras dar positivo en un control de alcoholemia: manejaba con 2,26 g/l

El funcionario mendocino Diego Silvestre renunció a sus cargos luego de que se conociera que dio positivo en un control de alcoholemia en San Rafael. El abogado registró 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre y además circulaba sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio y sin la cédula del vehículo.

El caso ocurrió el último domingo durante un operativo vial en San Rafael. Silvestre manejaba una camioneta Fiat Strada cuando fue interceptado por los controles. Tras el test positivo, las autoridades retuvieron el vehículo y lo demoraron.

Renuncia en Mendoza tras el control de alcoholemia y la repercusión del caso

La repercusión derivó en la renuncia inmediata de Silvestre como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, organismo que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas. También dejó su designación como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.

Ese segundo cargo había sido oficializado apenas dos días antes mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial. La designación había sido propuesta por los colegios y la Federación de Abogados de Mendoza para integrar el organismo vinculado a la actividad minera.

Antes de confirmarse la salida del funcionario, la vicegobernadora Hebe Casado dijo a Infobae: «Todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado».

Silvestre, de 41 años, es abogado y desarrolló buena parte de su carrera en el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. Desde 2022 integró el directorio de la institución y coordinó distintas comisiones e institutos.

Entre 2019 y 2022 presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del colegio profesional y, en 2020, participó en la creación del Instituto de Derecho Constitucional. En el plano político también tuvo participación en el radicalismo de San Rafael, donde integró una lista de candidatos suplentes a concejal en 2025 antes de incorporarse al Ejecutivo provincial.