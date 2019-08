Sol de Mayo va por otra hazaña en la Copa Argentina

Sol de Mayo se encuentra ante la histórica chance de meterse en los octavos de final de Copa Argentina. El Albiceleste enfrentará a Colón de Santa Fe a partir de las 14:40, en cancha de Atlético Rafaela.

El conjunto viedmense quiere dar otra vez el batacazo ante un equipo santafesino, tras eliminar a Rosario Central en los 32avos de final. Todo un logro para un equipo debutante en el Federal A frente a un plantel de Primera.

El Albiceleste buscará repetir ante Colón su heroico triunfo contra Central.

Pero ante Colón no será nada sencillo.El equipo de la capital rionegrina llega con poco rodaje y hace menos de un mes desembarco Mauricio Del Cero como técnico. Si bien le ganó a Olimpo de Bahía Blanca, en su único amistoso, no alcanza para corregir errores y llegar a pleno.

Colón de Santa Fe ya hace un tiempo que está en plena competencia y atraviesa su mejor momento a nivel internacional ya que está en semifinales de la Copa Sudamericana. En el torneo local, no la pasa bien y por ahora pelea la tabla del descenso.

Sol de Mayo deberá jugar rozando la perfección y sin errores, si quiere dejar en el camino nuevamente a un equipo de la máxima categoría nacional.

Tenemos un plus para sacar al jugar con un equipo de una categoría mayor. Queremos que el plantel no se sienta presionado”. Mauricio Del Cero tendrá, en su estreno en Sol, una oportunidad inmejorable.

La máxima preocupación para el técnico del conjunto viedmense es que el arquero Nahuel Astutti se torció el tobillo durante los entrenamientos de ayer.

Si bien no parece grave, esperarán la evolución del jugador. En caso de no llegar, su lugar lo ocupará el debutante Juan Torralba. El resto seguirá igual y pondrá en cancha el mismo equipo que derrotó a Olimpo la semana pasada en la capital rionegrina.

En tanto, el técnico del Sabalero Pablo Lavallén no quiere confiarse ante un equipo que ya demostró estar a la altura de las circunstancias y si bien no confirmó el once inicial pondrá lo mejor para evitar sorpresas.

El viaje a Rafaela no arrancó de la mejor manera ya que el colectivo que debía trasladar a la delegación de Sol de Mayo no llegó el domingo y el equipo debió salir tres horas después de lo previsto y en otra empresa para poder llegar el lunes por la noche.

Una gran cantidad de hinchas viedmenses también transitaron los más de 1200 kilómetros de distancia para alentar al equipo.

Más allá de cualquier imprevisto, Sol de Mayo tiene el sueño intacto y buscará esta tarde volver a hacer historia en su segunda participación en la Copa Argentina.