Solá sobre su salida del Gabinete: «A veces me costaba hablar con el Presidente»

El excanciller Felipe Solá habló por primera vez de su salida del gabinete nacional. En una entrevista concedida a la CNN dijo que no le pareció apropiada la forma en la que le comunicaron que debía dejar el cargo y comentó: "A veces como Canciller me costaba hablar con el Presidente”.

“La forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de (Santiago) Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente”, señaló. Solá había recibido la noticia cuando ya estaba viajando hacia México para representar a Argentina en la cumbre de la CELAC.

“La Cancillería funcionaba y yo pensé que no iba a haber cambios”, analizó y agregó sobre una conversación que tuvo con el Presidente: "Yo le pedía que no anunciara la noticia así yo no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el nuevo Gabinete era muy grande. Me contestó explicándome que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera”.

Con respecto al nombramiento del exjefe de Gabinete como su reemplazante, expresó: “No tengo todavía una perspectiva de cómo será su Cancillería. Creo que lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con la cercanía que tiene con el Presidente, que es muy importante para el canciller. Creo que Cafiero tiene esa ventaja, como también tiene otras desventajas como la inexperiencia en la política y en lo diplomático. Creo que hay que verlo caminar”.

Al ser consultado sobre si en Venezuela hay democracia, contestó: “No, hay una democracia que no es completa. Pero para demostrar que esa democracia no es completa tiene que haber elecciones libres y más democracia".

También emitió opinión respecto sobre la carta que escribió Cristina Fernández. “Me conmocionó. Sirvió porque al día siguiente las cosas empezaron a solucionarse. Recibí algunas señales indirectas de apoyo por parte de Cristina Kirchner".

“No volvería a tener un cargo público, pero la política nunca se abandona”, concluyó en la entrevista.