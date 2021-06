Somos los virus

Roca

Por suerte, los que deciden cómo evitarnos y combatirnos saben nada sobre nosotros. Y aunque algunos sepan, mucha gente no atiende sus recomendaciones, porque solo escucha y sigue las menos incómodas. Tampoco lee artículos escritos por quienes saben que no somos un “bichito” con vida propia como las bacterias y otros, sino que cada uno de nosotros somos solo un grupo de moléculas de proteínas, RNA y una capa de lípidos, que sabemos cómo entrar a las células y hacer que nos multipliquen, en lugar de multiplicarse ellas.

Muchos tampoco quieren saber que 200 virus somos como una sola microgota de agua, de las que determinan la “humedad ambiente”, y que junto a otras micropartículas de tierra, oxígeno, anhídrido carbónico, etc, andan dando vueltas en el aire “sin caer”. Si nosotros salimos al aire, sueltos o adheridos a esas micropartículas ambientales, podemos “navegar libremente”, adherirnos a cualquier ropa o cabello, o entrar por los bordes de barbijos mal ajustados, etc . Por suerte, a nadie se le ocurre frotar con un hisopo la ropa o el cabello de una persona que nos porta, y determinar si estábamos montados en ella.

Tampoco quieren saber que si las células nos cambian una proteína de las miles que nos forman, podemos acelerar o cambiar nuestra capacidad de contagiar, o a quién contagiar. Nos joroba un poco la distancia entre personas, el barbijo bien hecho y bien utilizado, el alcohol que desnaturaliza nuestras proteínas y otros.



Nos favorece que los políticos sean pésimos estrategas, que no sepan cómo regular sin paralizar la educación, la salud, el comercio, la industria, la adquisición de vacunas, etc. Muchas gracias a todos los responsables de nuestra supervivencia, sobre todo, a los que comparten estos conceptos y no los trasmiten a los que los ignoran.

Firmado: Covid-19 y familia.

Luis E. Anzorena

DNI 8.149.182