Quién es Nicolás Mart, el hombre que acompaña a Marley en la crianza de Mirko y Milenka

Aunque Marley suele compartir en redes sociales gran parte de la vida cotidiana junto a Mirko y Milenka, siempre mantuvo un perfil muy reservado respecto de las personas que forman parte de su círculo más íntimo. Sin embargo, una reciente publicación volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores al mostrar el importante lugar que ocupa Nicolás Mart en la familia.

Según reconstruyó la revista Caras, el arquitecto acompaña al conductor desde hace más de una década y se convirtió en una presencia fundamental en la crianza de sus hijos.

El emotivo mensaje de Marley para Nicolás Mart

En las últimas horas, Marley compartió un video junto a Mirko, Milenka y Nicolás para saludarlo por su cumpleaños.

«¡Qué chiquitita era hace un año! Muy feliz cumple Nicolás Martínez y gracias por cuidarme tanto amor«, escribió el conductor junto a las imágenes en las que se ve al arquitecto acostado en una cama mientras juega con los dos niños.

Aunque para muchos usuarios la publicación llamó la atención, quienes siguen de cerca la vida del conductor saben que Nicolás Mart es una figura habitual en los viajes y en el día a día de la familia.

El hombre que acompaña a Marley desde el nacimiento de Mirko

De acuerdo con Caras, la relación entre Marley y Nicolás se fue consolidando con el paso de los años hasta transformarse en un vínculo de absoluta confianza.

El arquitecto estuvo presente desde el nacimiento de Mirko. Incluso viajó junto al conductor a Chicago, en Estados Unidos, para acompañarlo durante la llegada de su primer hijo.

Con el tiempo también participó de distintos viajes familiares y estuvo presente en los primeros años de vida de Milenka, compartiendo vacaciones, celebraciones y momentos cotidianos.

Durante la pandemia, incluso, dejó temporalmente Uruguay, donde residía, para instalarse en Buenos Aires y atravesar el aislamiento junto a Marley y los chicos.

Arquitecto, viajero y compañero inseparable

Además de su profesión como arquitecto, Nicolás Mart comparte con Marley una de sus grandes pasiones: viajar por el mundo.

Según detalla Caras, nació en Buenos Aires y vivió en distintas ciudades como Málaga y Montevideo, experiencias que marcaron tanto su desarrollo profesional como personal.

En sus redes sociales suele compartir imágenes de distintos destinos internacionales, además de fotografías junto a Marley, Mirko y Milenka, reflejando la cercanía que mantiene con la familia.

Su tercer Mundial junto a Marley

El actual Mundial 2026 representa una nueva experiencia compartida entre ambos. Nicolás acompaña al conductor en la cobertura mundialista y este ya es su tercer Mundial juntos, luego de haber estado presentes en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En esta oportunidad, además, el viaje tiene un significado especial porque Milenka vive su primera Copa del Mundo acompañada por su papá, su hermano y Nicolás, quien con el paso de los años se convirtió en uno de los adultos de mayor confianza y referencia para los dos chicos.