Neuquén confirmó el pago del aguinaldo a municipales: cuándo cobran los sueldos y de cuánto será el aumento

La Municipalidad confirmó el cronograma de pago del aguinaldo y de los salarios de junio con un incremento del 3%.

La Municipalidad de Neuquén inició este viernes el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para todos los trabajadores municipales y confirmó qué día de la próxima semana se acreditará los salarios de junio con un incremento del 3% en todas las categorías.

La información fue difundida por el Ejecutivo municipal a través del secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky. El funcionario detalló el cronograma de pagos y explicó cómo continuará la actualización salarial acordada con el gremio.

Pago del aguinaldo, salarios y aumento del 3% para municipales de Neuquén

El funcionario precisó que el aguinaldo comenzó a abonarse este viernes y que el sueldo de junio estará disponible el próximo martes, último día hábil del mes. La liquidación incluirá el primer tramo de la recomposición salarial pactada recientemente.

«En el día de hoy, viernes, se está abonando la totalidad de los aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras municipales y el próximo día martes 30, último día hábil del mes, como es habitual en el municipio de Neuquén, vamos a estar abonando la totalidad de los salarios a los trabajadores y trabajadoras municipales«, detalló Schpoliansky.

El aumento de junio forma parte del acuerdo anual firmado entre el municipio y Sitramune, que contempla incrementos por fuera de la inflación y actualizaciones trimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El esquema tendrá vigencia hasta abril de 2027.

«En esta oportunidad con el salario del mes de junio se va a incrementar en un 3% en todas las categorías, en todos los básicos y tiene que ver con un acuerdo salarial firmado con el gremio Sitramune y el secretario de Gobierno, el doctor Juan Hurtado, en el mes pasado donde se estipuló un acuerdo anual de aquí a abril del 2027 que contempla un ajuste trimestral por IPC más un 11% por fuera de ese IPC trimestral en forma escalonada», puntualizó Schpoliansky.

Cómo seguirá el cronograma de aumentos para municipales de Neuquén hasta 2027

El secretario explicó que el 11% adicional acordado se distribuirá en cuatro tramos: un 3% en junio, otro 3% en septiembre, un 3% en noviembre y el 2% restante en enero de 2027. A esos porcentajes se sumarán las actualizaciones trimestrales por IPC.

«El primer tramo del 3% de ese 11% es ahora en el mes de junio. Seguimos con un 3% nuevamente en septiembre, un 3% en noviembre y un 2% en enero de 2027 y eso se suma al IPC que vamos a pagar en el mes de julio correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Vamos a pagar en el mes de octubre con el IPC de julio, agosto y septiembre. Después en enero con el IPC de octubre, noviembre y diciembre y finalmente en abril con enero, febrero y marzo», enumeró el funcionario.

Schpoliansky destacó la recaudación municipal y sostuvo que el cumplimiento en el pago de los tributos permite sostener el funcionamiento municipal, los servicios públicos y el plan de infraestructura que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad. El funcionario recordó que la administración mantiene como objetivo preservar el superávit corriente.