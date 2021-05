STJ: ¿Qué criterios expresa la gobernadora para la elección de los próximos jueces?

La gobernadora Arabela Carreras presidió la reunión del Consejo Grande de la Magistratura donde se aceptaron las renuncias de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla como jueces del Superior Tribunal de Justicia.

Ambos el 31 de agosto dejarán sus cargos. Antes, el 28 de mayo vencerá la presentación de candidatos para sucederlos y el Consejo designará el 30 de junio a los dos nuevos vocales, previa evaluaciones y entrevistas con cada uno de ellos.

La designación es “por simple mayoría” y el Consejo se integra por la gobernadora y 24 miembros, 12 legisladores y 12 representantes.

La mayoría del cuerpo corresponde al oficialismo. Por eso, es importante qué piensa y qué criterios iniciales tiene la primera mandataria.

En diálogo con RÍO NEGRO, Carreras afirmó que el criterio “fundamental y constitucional” en la elección de los jueces de la Corte rionegrina es “la idoneidad” mientras que consideró que los requisitos de la ley de equilibrio territorial y de genero “ya prácticamente están cumplidos”.

La mandataria manifestó su intención de permitir la mayor inscripción de candidatos entonces adelantó que otorgaría los avales necesarios en aquellos casos que sus Colegios no tengan los votos para su formal participación.

“Por ejemplo, aquellos candidatos de un Colegio, con apoyo de sus tres consejeros, pero que no alcancen los respaldos suficientes”, precisó. Igualmente, Carreras remarcó que el primer cumplimiento es “el constitucional: la idoneidad”.

-Hay otros lineamientos, como género y regional.

-Si, pero son los requisitos de la ley, con dos criterios que están cumplidos. Que no sean todos miembros del mismo género y no habla de cupo; y el otro propender a la representación territorial. Son seis miembros, los cinco del STJ y el Procurador, y hay un relativo equilibrio porque son cuatro circunscripciones y hay seis posiciones. Creo que ambos requisitos siguen cubiertos.

-Así, entiende que las vacantes corresponde a Viedma y Bariloche?

-Insisto que la ley habla de propender. Hay una discusión de la pertenencia de (Liliana) Piccinini (sobre su pertenencia a la Capital provincial o el Alto Valle), pero yo creo que se van una vocal de Viedma y otro de Bariloche.

¿Para Ud. el equilibrio regional quedaría saldado con designaciones de esas circunscripciones?

-R: La idoneidad es el parámetro fundamental, de lo contrario, puede ser inconstitucional. No se puede agregar nuevos requisitos a los candidatos por fuera de la Constitucional. No se puede decir que tiene que ser de Viedma y que ser mujer porque estaría agregando condicionamientos. Prácticamente, lo que marca la ley ya estaría cumplido porque no todos son del mismo género y, además, existe un relativo equilibrio. Luego, en el debate, cada consejero ponderará aspectos de los candidatos, como su genero y su representación.