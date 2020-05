Streamer, el oficio que sueñan los chicos

Hace unos años, cualquier niño o niña hubiera dicho que su deseo de grande era ser veterinario, astronauta, bombero, policía o cantante, por dar algunos ejemplos. Hoy en día, es imposible imaginar una lista así sin la presencia de “nuevas profesiones” como youtubers, gamers o, en este caso, streamers, que es un poco la mezcla de ambas.





La fiebre por el streaming de videojuegos no es una novedad. No es algo particular de estas últimas semanas. Pero es innegable que, a partir del aislamiento, cada vez es mayor el público que se suma a las transmisiones. Es un campo que no parece tener techo cercano. Y si, hoy muchos niños sueñan con ser streamers y transmitir sus juegos en la web.

Ninja, Tfue, Coscu, TheGrefg, Auronplay, Ibai, DjMariio, ElRubius… seguramente en alguna oportunidad los escucharon nombrar o pudieron observar a los pequeños (y no tanto también) de la casa viendo sus transmisiones. Son las nuevas figuras públicas.

Para hacer una introducción breve, los streamers son aquellos que transmiten mediante distintas plataformas web (Twitch, YouTube, Mixer o demás) sus partidas de videojuegos, o incluso otro tipo de contenidos. Hay quienes realizan “directos” donde charlan con los espectadores, por ejemplo.



El Kun generó tanta atención desde su desembarco streamer que todos quieren compartir transmisión con él. Ibai, uno de los grandes del ámbito, realizó un directo.



Hay casos de streamers en la región, claro. Matías Candia es uno, que suma una enorme cantidad de seguidores en sus redes (en Instagram, por ejemplo, superó los 300 mil), y que así como brilla en YouTube se volcó al streaming en Twitch con grandes resultados.

Otro caso local es el de Juan Gallego (SoyJuancee es su usuario en Twitch). Al explicar como comenzó su experiencia, Juan afirmó que “quería sacarle bien el jugo a la computadora que tengo, no solo usarla pasa jugar sino también usarla para mostrar como jugaba. Me largué también porque pensaba en que podría llegar a divertir a la gente y me gusta mucho el crear contenido”.

Pero, ¿cómo es la convivencia con una audiencia que se va construyendo de a poco? “Por suerte tengo un público que me agradece todos los días por distraerlos de sus temas cotidianos. Básicamente la gente espera a que prenda stream todos los días, un solo día que no prendo me preguntan por qué. Me siento muy acompañado y también contento de ayudar a la gente que tiene problemas en su vida personal”, explica. Otros usuarios de Roca, por ejemplo, son Juanse7 (YouTube) y mcucca3 (Twitch), que al igual que Juan van creciendo de a poco.



Juan Gallego, uno de los ejemplos de streamers locales.



Uno de los casos argentinos que llaman la atención es el de Fede Praml, conocido en redes como Tuitbol. ¿Por qué? Porque toma un juego como Football Manager, que no suele -o no solía, al menos- ser transmitido, y generó una comunidad alrededor de sus streamings.

“Fue pasando la verdad. En ningún momento pretendí hacer streams ni meterme en Twitch, mucho menos ser youtuber. Lo que pasó fue que desde siempre juego al Football Manager, y cada tanto compartía partidas en Twitter. Por ahí te respondía una o dos personas, hasta que la comunidad de FM se empezó a nuclear un poco, con la gente de FM Argentina o de otras personas como yo. De golpe nos empezamos a encontrar, y con esa comunidad que se fue armando (que para mí arrancó alrededor del 2017), cada vez hice a la gente más partícipe de mis partidas. Como subía videitos, fotos y capturas; me empezaron a pedir que transmitiera algún partido. Cuando me fijé era bastante fácil, armé una cuenta de Twitch, y lo hice sin cámara ni nada, hablaba por arriba del juego”, explica Fede.

Respecto a la evolución de su experiencia como streamer, agrega que “al tiempo me di cuenta que la gente estaba realmente interesada y a mi me divertía bastante hacerlo. Le fui dando un poco más de forma y ganas, empecé a mostrarme, hablé, puse horarios, fuimos desarrollando las partidas y se fue armando la comunidad alrededor de eso, con gente piola. La verdad es que en Twitch manejaba números bajos por así decirlo, pero éramos una comunidad muy unida, donde era todo bastante personal. Más que “hacer un vivo” era prender un rato para jugar al Football Manager acompañado, charlar de fútbol, tomar un mate o unas cervezas. Y ese espíritu es el que trato de mantener desde que me fui a YouTube”. ¿Y cómo le fue en la nueva plataforma? Ya suma más de 4 mil suscriptores en YouTube y su última transmisión de partida superó las mil vistas. Ah, otro dato: ya sumó más de 290 mil reproducciones en sus videos.



Fede Praml, el streamer que la rompe con el Football Manager. Aquí, durante una de sus apariciones en Oh My Goal.



Praml asegura también que “no me considero youtuber, no le pongo demasiado esfuerzo al tema pero porque quiero que sea algo natural, divertido para todos y no forzado. Ahí está la clave de lo que yo hago y de cómo debería ser para mí. Por ejemplo lo que hace el Kun Agüero me encanta, y entiendo que tiene un valor superior en esta época, que es ser honesto: él se muestra como es. Un montón de gente quisiera saber como son determinadas personas como el Kun, más allá de lo que pasa en redes donde está todo controlado y tienen una persona manejando todo”. Y el ejemplo elegido con el Kun no es para nada casual.

La cuestión es la siguiente: hasta hace unos días, el Kun no era streamer. Durante las últimas semanas, lo convencieron de formar parte de un torneo online y probó suerte… y de allí en más, no paró. Es la gran sensación, al punto tal que todos buscan compartir transmisión con él. Y la clave, como bien dijo Fede Praml, es su naturalidad.

Otro ejemplo que ya mencionamos hace un tiempo cuando charlamos de FIFA en nuestra edición escrita es Carolo Vázquez, que dejó su anterior trabajo para meterse de lleno en el mundo del videojuego y ahora se dedica a stremear, generando un gran contenido en redes y posicionandose también como una referente del género en un ámbito que no suele mostrarse muy amable con las mujeres.





El tiempo le terminó dando la razón a Carolo: hoy es embajadora de EA en Argentina, se encarga de brindar contenido de gaming en DirecTV Sports, y también forma parte de Altavoz En Casa en la TV Pública. Eso sin contar su creciente éxito en YouTube, donde acumuló más de 200 mil reproducciones y más de 7500 suscriptores.

Divertirse jugando, sentirse acompañado (y acompañar), mostrarse a un público que va creciendo… son varios los motivos que llevan a que los niños sueñen con ser streamers. En aislamiento, varios lo intentan, y el éxito puede estar al alcance de la mano.



El particular caso de Tuitbol



El ejemplo de Fede, con quien tuvimos la posibilidad de charlar, suma un nivel extra de mérito: logró posicionarse transmitiendo un juego que, a simple vista, no pareciera ser "tan entretenido" para los que no son jugadores habituales del título.

"El FM es un juego raro para el que no lo conoce o no es del palo. Me acuerdo cuando me mudé con mi mujer, en ese momento mi novia, que fue bastante cercano al inicio de nuestro relación… ella no conocía este lado mío, del Football Manager. En esa época tenía 4 meses que jugaba a fondo y 6 o 7 meses que ni lo tocaba al juego, y ella me conoció en ese período. Cuando nos mudamos, al tiempo empecé a jugar de nuevo, y Ali no lo entendí mucho, miraba la pantalla y llegó un punto donde me dijo “¿Qué estás haciendo, estás trabajando?”. Le dije que estaba jugando un juego y me dijo “parece que estás viendo planillas de Excel”. Entonces si, es bastante raro para la gente", explica Praml.





Sin embargo, explica cómo es la recepción de la gente al respecto: "En cuanto a la reacción pasan dos cosas. Por un lado, los hinchas del FM somos menos que los hinchas del FIFA, pero somos mucho pero mucho más dedicados, porque es un juego mucho más grande y complejo, y lleva tu nivel de fanatismo casi a la obsesión. Entre jugadores de FM la charla rara vez dura menos de media hora, ya tenés cosas en común. Quizás somos menos, pero somos muchísimo más fieles, dedicados, interesados y propensos al debate que seguidores de otros juegos, sin ánimo de ofender a nadie. Me parece una discusión más larga y compleja", afirma.

"Por el otro lado, cuando vas subiendo a Twitter que sacaste campeón de la Libertadores a Yupanqui, o mi caso que saqué campeón del mundo a Gimnasia, de golpe hay gente del palo del fútbol que no conoce el juego y te pregunta qué es. De ahí partió un poco mi idea de hacer YouTube, porque tiene un poco más de llegada y mis seguidores también me lo venían pidiendo. También me di cuenta que había mucha gente que no conocía el Football Manager pero le podía interesar, o lo conocía pero tenía un preconcepto del juego como que era demasiado complejo o embolante, entonces mi idea era desmitificar un poco eso", añade.

Como afirmó en la nota, su propósito no era convertirse en youtuber, pero la situación lo fue llevando... y terminó instalándose en un terreno donde el FM no solía ser bien recibido. "Mi intención siempre que prendo un vivo es mostrar lo que estoy haciendo, tratar de despejar dudas, y al jugar mi propia partida puedo ejemplificar cosas que la gente quizás no sabe. Yo arranqué a stremear con el foco puesto sobre el juego, con un formato más tutorial, y ahora estoy cada vez más alejado de eso y más cerca de hablar de fútbol y entender que mientras más sepas de fútbol mejor vas a jugar a este juego, y cómo adaptar tus pensamientos futbolísticos a este simulador. Puntualmente yo trato de mantener esta idea de que mis vivos son un lugar donde nos juntamos a hablar de fútbol, donde todo el mundo es recibido siempre y cuando vayamos para cierto lado, a mi solo me importa que la pasemos bien y hablemos de cosas. Ahora no se está dando tanto porque hay mucha gente en los vivos, pero antes por ahí nos prendíamos y terminábamos hablando de otras cosas", desliza.





Respecto a los "requisitos" para convertirse en streamer, ¿qué considera Fede fundamental, sobre todo en el Football Manager? "Me parece que para stremear estas cosas quizás las condiciones sean tener un conocimiento sobre el juego del que estás hablando. No significa que seas el mejor, sino que puedas expresarlo bien. Podés ser el peor jugador pero enseñarle a otro a ser mejor jugador, y eso es súper importante. También es importante tener un contenido entretenido, en este caso se trata de las partidas. Si yo jugara con el PSG sería un embole para mi y para los demás, entonces me voy al ascenso profundo o juego con un equipo de África. Después bueno, tener un poco de dicción, un poco de ritmo, ser un poco gracioso y darle pelota a la gente. Tenés que tener un ida y vuelta con la gente, porque están ahí para verte, pasarla bien y también para ser escuchada. Creo que si juntas todo eso lo podés hacer bien", asegura.