Susana Giménez definió de una divertida manera a su nieta Lucía

Si algo que caracteriza a Susana Giménez es su transparencia al hablar de las cosas que no le gustan. Y así como no tiene problemas en criticar al sector político de la Argentina, a la televisión y a la prensa, la diva hizo público su desencuentro con Lucía Celasco, su nieta, a la hora de convivir.

«Acá no conseguís departamento alquilado fácil. Con Lucía por ejemplo yo le digo que no se alquile algo de 4000 dólares por mes porque lo tiene que pagar ella, que es la socia», reveló la diva en medio de un recorrido por las calles de Miami junto a Marley para el programa Por el mundo. Y cometió un «sincericidio»: «Quiero que se vaya de casa, y no se va».

La joven de 26 años abrió un local de ropa en el barrio Wynwood y por eso se instaló en la casa de la diva, que tiene dos plantas.

«Tiene un sillón cama, que lo abre y nunca más lo cierra hasta el día en que se va; no cuelga la ropa, es tremendo, su placard son las valijas», contó la conductora, molesta por las conductas de su nieta.

Sobre todo, porque le arruinó una pava francesa por olvidársela sobre la hornalla. «Yo soy maniática con el orden», señaló en contraposición. Eso sí, destacó que a diferencia del resto de su familia, Lucía «es la única que va a trabajar».

Susana viajó a Estados Unidos la semana pasada para acompañar a Marley en sus primeros programas, pero apenas termine deberá seguir viaje hasta Europa.

Precisamente, hasta París, donde Mauro Icardi y Wanda Nara la recibirán en su hogar, en medio de la fuerte crisis matrimonial que atraviesan y que copó los medios.

También se dijo que Susana podría volver a viajar a París a fin de año para pasar las fiestas con la familia Nara-Icardi. Sin embargo, todavía no está definido dónde estará Wanda para esa fecha, ya que tiene deseos de viajar a Buenos Aires para encontrarse con su madre, Nora Colosimo, su hermana Zaira y sus sobrinos Malaika y Viggo.

– CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.-