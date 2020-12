Teatros y museos, sin fecha de reapertura en Neuquén

A fines de noviembre se conoció la resolución del ministerio de las Culturas de la Provincia que establece los protocolos para la vuelta a la actividad presencial en todos los espacios culturales, ya sean salas de teatro como museos y centros culturales. Ese dictamen, llegaba una semana y media después del anuncio que hizo el gobernador Omar Gutiérrez. Ese mismo día, el intendente Mariano Gaido firmó un decreto en el que se adhiere a la medida provincial, pero aún no hay una resolución municipal que norme la actividad. Por ello, a casi un mes del anuncio, en el ambiente cultural todo sigue en stand by.

"Nosotros estamos en condiciones de abrir al público en unos días, pero la incertidumbre de no tener el aval de la municipalidad, lamentablemente, nos pone en una situación de parate, de postergar todo lo que veníamos diagramando y esto genera una situación de zozobra", aseguró sobre la situación Cristina Mancilla, presidenta de Teatristas Neuquinos Asociados (Teneas).

Y agregó: Estamos actuando con una responsabilidad y seriedad absoluta por lo que significa y merece nuestro hacer. Haber estado parados todo el año, al día de hoy, nos significa sentarnos a diagramar con absoluto respeto la vuelta al trabajo, al público y todo lo que tiene que ver con los elementos y los cuidados que implica un protocolo".

Mancilla indicó también que hay muchos proyectos para llevar a cabo y que reina la ansiedad por volver a escena, pero que esa sensación se conjuga con una permanente inquietud de cuándo se concretará. En ese sentido, apuntó que es muy difícil que suceda en este 2020.

"Hay un 'caldo de cultivo' de ya querer volver a generar el convivio teatral hay una activación de todo, va a ser muy intenso lo que viene, lo miramos con muy buenas expectativas pero con extremada responsabilidad, es por eso que no se ha largado la actividad", comentó sobre como se viven estos tiempos puertas adentro de los espacios culturales independientes.

"Sorprende y llama la atención que la Municipalidad de Neuquén no este comunicada con Provincia para poder dar respuesta a la enorme cantidad de elencos, artistas y por supuesto las salas, que están esperando para trabajar desde hace mucho mucho tiempo", cerró la presidenta de al asociación de teatristas de Neuquén.

RÍO NEGRO intentó hablar con el secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenelli, o algún funcionario del área, pero no hubo respuesta. Lo único que se indicó desde el Municipio capitalino es que la apertura de los espacios culturales comunales comenzará por la sala Emilio Saraco.

Un fondo históricamente retrasado

En Neuquén la ordenanza 11906, que entró en vigencia hace 10 años, establece el pago anual de un aporte a las salas de teatro independiente. Se trata de una contribución económica que sólo ayuda con un 20% de los gastos corrientes de los principales espacios que sostienen la actividad cultural en la ciudad. Sin embargo, es un aporte que casi desde su entrada en vigencia sufre retrasos en el pago. Este 2020, no es la excepción.

"Se ha llevado adelante todo el paso administrativo, se volvieron a solicitar algunos documentos a mediados de este año y, al día de hoy, ese mínimo monto no ha sido acreditado para ayudar un poquito a las salas", confió Cristina Mancilla, presidenta de la asociación de teatristas que maneja el espacio cultural de Leguizamón al 1700.

Lo cierto es que ninguna de las salas lo recibió, ya que todas se encuentran trabajando en red, juntas, y reclamando por este y otros aportes para poder sostener los espacios en un año en el que las complicaciones económicas que tiene la actividad en la zona, se agudizaron. "Estamos a la espera de respuestas de los organismos municipales de cultura, hemos pedido reuniones y al día de hoy no tenemos respuesta, no nos han llamado, no escribieron, no comunicaron. Lo concreto es que no hay ninguna comunicación, pareciera que no hay interlocutores válidos", detalló la teatrista.

Y agrego: "es tremendo que un monto presupuestado el año pasado, que es un aporte mínimo, que apenas justifica los gastos de un 20% mensual de las salas, no hay sido acreditado por la Municipalidad".

Proyectos hay, y un montón. Pero tras casi un año de parate obligado por la pandemia, sin ingresos de ningún tipo y con grandes deudas a cuestas, será difícil que los espacios culturales independientes vuelan a la carga sin el soporte estatal. "Ya no damos más, estamos en rojo en el tema contable", dicen.

Los grandes espectáculos quedarán para el segundo trimestre de 2021

La resolución firmada en conjunto por los ministros de las Culturas, Marcelo Colonna, y de Jefatura de Gabinete, Sebastián González habilita a partir de hoy, "las actividades escénicas y culturales en espacios públicos y privados, con y sin público; y la apertura de museos, centros de interpretación y espacios expositivos habilitados".

Con ella, quedó determinado que la autorización de la vuelta a la actividad cultural con público, no sería solo para los espacios independientes y/o públicos, sino que están incluidas todas las actividades escénicas.

Pero el regreso de los grandes shows es todavía más complejo, a ellos no sólo les falta las reglamentación del Municipio neuquino sino también falta que se activen los espacios donde tradicionalmente se desarrollaban y deben lograr activar la rueda de circulación de los elencos o artistas de todo el país.

"El teatro Español está como un soporte a la salud pública y el Casino Magic no va a abrir hasta no se sabe cuando, así que acá en Neuquén no pasa nada", señaló a RÍO NEGRO, Guillermo Fedorco, uno de los mayores productores de show de Neuquén.

Pero además, contó que es muy difícil que los espectáculos puedan volver antes de abril o mayo, ya que para el retorno del teatro comercial al que se dedican hace falta que los elencos y artistas empiecen a girar por el país. Lo cierto es que en Buenos Aires, las cifras de asistencia de público son muy bajas con lo que se presume que falta todavía bastante para el comienzo de las giras.