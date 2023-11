A 4 días de su despido, el CEO de OpenAI vuelve a su cargo

El destituido CEO de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, regresó a la compañía que lo había despedido a finales de la semana pasada, tras una lucha de poder que conmocionó la industria tecnológica y llamó la atención sobre los conflictos en torno a cómo construir inteligencia artificial de forma segura.

«Hemos alcanzado un acuerdo preliminar con Sam Altman para que regrese a OpenAI como director general con una nueva junta inicial», indicó OpenAI, con sede en San Francisco, en un comunicado.

El Directorio, que sustituye a la que despidió a Altman el viernes, estará dirigida por el ex codirector general Bret Taylor, que también presidió la junta de Twitter antes de que fuera adquirida por Elon Musk el año pasado. Los otros miembros serán el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers y el director general de Quora Adam D’Angelo.

La junta directiva anterior, que incluía a D’Angelo, se había negado a dar motivos concretos para el despido de Altman, lo que provocó un conflicto interno durante el fin de semana y una presión creciente de los inversionistas de la startup.

ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial generativa, una tecnología que permite crear texto, imágenes u otro contenido en respuesta a peticiones de los usuarios. Altman se ha convertido en el rostro de esos modelos desde que ChatGPT se popularizó hace un año, y el caos recalcó las diferencias entre el ejecutivo y miembros de la junta directiva que expresaron graves reparos sobre los riesgos de seguridad que plantea la inteligencia artificial conforme se hace más avanzada.

Microsoft, que ha invertido miles de millones de dólares en OpenAI y tiene derechos sobre su tecnología actual, intervino con rapidez para contratar a Altman el lunes, así como a otro cofundador y expresidente, Greg Brockman, que había renunciado en protesta por la destitución de Altman. Eso impulsó una amenaza de éxodo de casi todos los 770 empleados de la compañía, que firmaron una carta para pedir la renuncia de la junta y el regreso de Altman.

Uno de los cuatro miembros de la junta que participaron en el despido de Altman, el cofundador de OpenAI y científico jefe Ilya Sutskever, expresó más tarde su arrepentimiento y se sumó a la campaña para pedir la renuncia de la junta.

Microsoft había prometido en los últimos días recibir a todos los empleados que quisieran seguir a Altman y Brockman a una nueva unidad de investigación de inteligencia artificial en el gigante del software. El director general de Microsoft, Satya Nadella, también dejó claro el lunes en una serie de entrevistas que seguía abierto a la posibilidad de que Altman regresara a OpenAI siempre que se resolvieran los problemas de gobernanza de la firma.

