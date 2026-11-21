La inteligencia artificial gana terreno en las organizaciones de América Latina, aunque su incorporación todavía está lejos de convertirse en una transformación profunda de los procesos de negocio. Siete de cada diez empresas ya utilizan esta tecnología, pero menos de dos de cada diez lograron integrarla en áreas clave o incorporarla como un componente central de su estrategia. La gobernanza, la ciberseguridad y el control de los datos aparecen entre los principales desafíos para dar ese salto.

Así lo revela el estudio Tech Pulse LATAM 2026, elaborado por TIVIT Almaviva Group, que analiza las tendencias y prioridades de las empresas de la región en materia de inteligencia artificial (IA), infraestructura en la nube, seguridad informática y soberanía de datos.

El relevamiento se realizó entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2026, con la participación de líderes y profesionales de Chile, Colombia, Perú, Argentina y México. El 77,4% de los consultados ocupa posiciones ejecutivas, directivas o de liderazgo en áreas de tecnología y datos.

Uno de los principales resultados muestra la brecha entre experimentar con inteligencia artificial y conseguir que su implementación genere cambios concretos en las operaciones. El 67,9% de los encuestados afirma que su organización ya tiene IA activa. Sin embargo, apenas el 17,9% asegura que está integrada en procesos clave o que ocupa un lugar central en su estrategia. La mitad de las empresas (50%) todavía trabaja con pruebas piloto o proyectos puntuales, mientras que el 20,8% continúa evaluando posibles aplicaciones sin haberlas implementado.

“Los hallazgos muestran que el desafío de las organizaciones no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en integrarlas en sus operaciones, establecer mecanismos de gobierno y desarrollar las capacidades necesarias para obtener resultados sostenibles”, sostiene Sergio Andrés Aguas Murillo, arquitecto de Aplicaciones IA de TIVIT.

La gobernanza

La expansión de las herramientas de inteligencia artificial generativa también abre interrogantes sobre el uso de información corporativa, los permisos de acceso y la supervisión de los resultados. Según el estudio, el 55,66% de las organizaciones cuenta con algún nivel de gobernanza formal, aunque el 40,57% reconoce que sus empleados utilizan estas tecnologías de manera individual e informal, sin políticas explícitas ni mecanismos de supervisión.

Dentro del grupo que avanzó en la regulación interna, el 25,47% dispone de políticas claras sobre uso seguro y ética de la información, mientras que el 23,59% ofrece herramientas corporativas acompañadas de capacitación formal.

La diferencia resulta significativa: incorporar asistentes y plataformas de IA no garantiza que las empresas tengan criterios compartidos para proteger sus datos, controlar los accesos o identificar cómo se utiliza la información.

Nube, datos y seguridad

La infraestructura tecnológica también condiciona el desarrollo de estas estrategias. El modelo de nube híbrida es el más extendido, con el 29,25% de las respuestas, seguido por los sistemas instalados en infraestructura propia (22,64%) y la nube pública internacional (19,81%).

En paralelo, el 44,34% de los participantes afirma aplicar prácticas activas de soberanía de datos, una cuestión que involucra el control, la ubicación y la gestión de la información. Otro 46,23% se limita al cumplimiento regulatorio básico y el 9,43% depende de las configuraciones predeterminadas de sus proveedores.

En ciberseguridad, el panorama también presenta diferencias de madurez. El 35,85% de los consultados considera que su organización tiene capacidades avanzadas o proactivas, mientras que el 33,96% identifica un nivel intermedio.

La continuidad operativa suma otro indicador relevante: el 60,38% asegura que puede recuperar sus actividades en menos de 12 horas frente a una interrupción. El 39,62% restante necesita ese tiempo o más para restablecer sus operaciones.

Los límites

Más allá de las herramientas disponibles, las empresas todavía enfrentan dificultades estructurales para modernizar sus operaciones. Los sistemas heredados y los problemas de integración, junto con las restricciones presupuestarias y de priorización, son las barreras más mencionadas, con aproximadamente el 23,6% de las respuestas en cada categoría.

También aparecen la cultura organizacional y la resistencia al cambio, así como la ausencia de una estrategia digital definida, ambas con el 18,87%.

Los resultados plantean un escenario en el que la transformación digital depende cada vez menos de la disponibilidad de nuevas tecnologías y más de la capacidad de las organizaciones para integrarlas, administrarlas y sostenerlas.