Fundada en 2021 por antiguos integrantes de OpenAI, Anthropic se convirtió en uno de los principales protagonistas de la industria de la inteligencia artificial. La compañía estadounidense, creadora del asistente Claude, salió a la bolsa en una operación que representa una prueba para la viabilidad financiera del sector. Su historia combina disputas empresariales, vínculos con Silicon Valley, una filosofía centrada en los riesgos de la IA y tensiones con el Gobierno de Donald Trump.

La agencia AFP recordó que el origen de Anthropic está ligado a una ruptura. Dario Amodei, actual director ejecutivo, y su hermana Daniela, presidenta de la compañía, trabajaron en OpenAI. Él se incorporó en 2016 para liderar equipos de seguridad y desarrollo de modelos, mientras que ella llegó dos años después. Ambos consideraron que los riesgos de la inteligencia artificial estaban quedando relegados y abandonaron la organización en diciembre de 2020 junto con otros colegas. Un mes más tarde fundaron su propia empresa. Desde entonces, la rivalidad con Sam Altman, CEO de OpenAI, se profundizó.

La compañía también nació de relaciones personales. Los hermanos Amodei crecieron en San Francisco y compartieron vivienda con algunos de sus futuros socios, como Jared Kaplan, actual director científico, y Chris Olah. Otros integrantes del equipo fundador fueron Sam McCandlish, Tom Brown y Jack Clark, quien hoy dirige el Anthropic Institute.

La identidad de Anthropic está atravesada por dos corrientes de pensamiento: el racionalismo, que advierte sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de amenazar a la sociedad, y el altruismo eficaz, que propone orientar recursos hacia causas de máximo impacto. Estas ideas atrajeron inversiones de figuras como Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, y Jaan Tallinn, cofundador de Skype. También recibió 500 millones de dólares de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, posteriormente condenado por fraude.

Su crecimiento contó con el respaldo de gigantes tecnológicos. Amazon, Google, Microsoft y Nvidia figuran entre sus principales accionistas y proveedores de infraestructura informática. Además, Nvidia y Google proyectaron inversiones de 10.000 millones de dólares cada una dentro de una colocación de 26.000 millones reservada a empresas tecnológicas.

Pero el avance de Anthropic también abrió un frente político. En 2026, la compañía rechazó que el Pentágono utilizara Claude para vigilancia masiva interna y el desarrollo de armas totalmente autónomas. Donald Trump ordenó retirar al asistente de las agencias federales y calificó duramente a sus directivos. La disputa derivó en su exclusión de contratos militares, aunque la Justicia levantó la prohibición general de utilizar Claude en organismos públicos.

Los cuestionamientos de Amodei a la falta de regulación y a la velocidad del desarrollo de la IA profundizaron el enfrentamiento con la Casa Blanca. Así, Anthropic enfrenta un doble desafío: sostener económicamente su expansión y preservar su identidad en una industria donde los intereses tecnológicos, políticos y financieros avanzan cada vez más entrelazados.