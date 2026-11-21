El gaming ya compite en dimensiones que históricamente pertenecieron al cine, la música y otros grandes espectáculos. Foto: AFP

La llegada de Grand Theft Auto VI marca mucho más que el estreno de una nueva entrega de una franquicia. Después de 13 años desde GTA V, Rockstar Games puso en circulación una superproducción que combina un despliegue tecnológico, una inversión multimillonaria y una estrategia comercial capaz de convertir al videojuego en uno de los acontecimientos culturales más importantes del año.

El nuevo título, disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, retoma el universo criminal de la saga y traslada a los jugadores a Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como principal escenario. La historia sigue a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja que comparte una dinámica al estilo Bonnie y Clyde, en un mundo abierto que apuesta por una representación visual y ambiental de alto nivel.

La apuesta de Rockstar combina gráficos, animaciones, escenarios y libertad de exploración, elementos que buscan ampliar la experiencia inmersiva del jugador.

El realismo es uno de los aspectos que más destacaron los primeros usuarios y críticos. La modelización de los personajes, sus movimientos y los detalles de los entornos —desde las calles urbanas hasta zonas pantanosas— forman parte de una propuesta que busca llevar al límite las capacidades de las consolas de nueva generación. Las primeras evaluaciones de la prensa especializada acompañaron esa apuesta: el juego alcanzó una puntuación media de 99 sobre 100 en Metacritic, a partir de alrededor de un centenar de reseñas.

El desafío

Sin embargo, el salto tecnológico también se refleja en las exigencias de almacenamiento. GTA VI ocupa alrededor de 212 gigabytes, una dimensión que lo ubica entre los títulos más pesados en su lanzamiento. Para evitar la saturación de sus servidores, Rockstar habilitó una descarga anticipada de nueve días, una medida que permite distribuir la demanda antes de la llegada oficial del juego.

El desarrollo demandó ocho años de trabajo y, según estimaciones de analistas, un presupuesto de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Esa cifra lo posicionaría como uno de los productos de entretenimiento más costosos jamás realizados, por encima de numerosas producciones cinematográficas.

La magnitud de la inversión también explica las expectativas comerciales: Sensor Tower estimó que las reservas superaron los 17 millones de unidades y generaron más de 1.600 millones de dólares, mientras Omdia proyecta ingresos de 3.200 millones hacia fines de año.

El antecedente inmediato es GTA V, lanzado en 2013, que vendió más de 230 millones de copias y se convirtió en el segundo videojuego más vendido de la historia, detrás de Minecraft. La franquicia acumula más de 475 millones de unidades comercializadas y mantiene una fuente de ingresos sostenida a través de GTA Online, que reúne a millones de jugadores y permite monetizar la experiencia con contenido virtual.

El fenómeno excede, además, las fronteras del gaming. La campaña de lanzamiento convirtió a Miami, la ciudad que inspiró Vice City, en parte de la promoción, con carteles, murales, eventos y acuerdos publicitarios. Las transmisiones en Twitch alcanzaron un pico de 3,3 millones de espectadores simultáneos y las redes sociales registraron millones de publicaciones vinculadas al estreno.

La escala de GTA VI también vuelve a poner sobre la mesa las controversias que acompañan a la saga desde sus comienzos: la representación de la violencia, los estereotipos y el lugar de las mujeres en sus historias. En paralelo, Rockstar enfrentó filtraciones durante el desarrollo y una disputa judicial en Escocia por despidos de empleados que, según un sindicato, estuvieron vinculados con su actividad gremial, acusación que la empresa rechaza.

Con GTA VI, Rockstar apuesta a sostener una fórmula que lleva casi tres décadas en la industria, pero también a demostrar hasta dónde puede llegar una producción de videojuegos en términos de tecnología, escala económica y alcance cultural.

Ventas, inversión y alcance global

Desde su creación en 1997, la saga vendió más de 475 millones de videojuegos en todo el mundo. GTA V, lanzado en 2013, representa cerca de 230 millones de esas unidades y se mantiene como el segundo título más vendido de la historia, detrás de Minecraft. En apenas tres días, aquella entrega superó los 1.000 millones de dólares en ingresos, un récord para un producto de entretenimiento.

La nueva edición llega 13 años después y ocupa alrededor de 212 gigabytes de almacenamiento. Su desarrollo demandó ocho años de trabajo y tiene un costo estimado de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. El fenómeno también se trasladó a las plataformas de streaming: durante su lanzamiento, las transmisiones en Twitch alcanzaron un pico de 3,3 millones de espectadores simultáneos.