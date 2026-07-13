Aprender a usar la tecnología: el servicio que gana terreno mientras avanza la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos, compramos, estudiamos y nos comunicamos. Cada vez son más las empresas que incorporan asistentes virtuales, automatizan procesos y utilizan herramientas capaces de responder consultas en segundos. Al mismo tiempo, internet ofrece millones de tutoriales, videos y guías para resolver prácticamente cualquier duda.

Sin embargo, mientras la tecnología avanza a un ritmo cada vez más acelerado, también crece un fenómeno que pasa casi desapercibido: cada vez más personas buscan aprender de manera personalizada a utilizar los dispositivos que forman parte de su vida cotidiana.

Apple Style funciona en Neuquén y atiende en toda la región. Foto: Ceci Maletti, archivo.-

Porque comprar un teléfono, una computadora o una tablet ya no significa únicamente adquirir un equipo. Significa aprender a utilizar una herramienta donde hoy conviven cuentas bancarias, billeteras virtuales, documentación personal, fotografías, cámaras de seguridad del hogar o del trabajo, correos electrónicos, redes sociales y buena parte de la identidad digital de cada persona.

En ese escenario, saber utilizar correctamente un dispositivo dejó de ser una cuestión de comodidad para convertirse también en un aspecto vinculado a la seguridad, la privacidad y al aprovechamiento de todas las herramientas que ofrece la tecnología.

En Neuquén, esa realidad comenzó a observarse hace varios años en Apple Style Neuquén, una empresa especializada en el ecosistema Apple que este año cumple 15 años de trayectoria.

Lo que inicialmente era una consulta ocasional terminó convirtiéndose en un servicio cada vez más demandado. Clientes que no llegan únicamente para comprar un dispositivo, sino también para aprender a utilizarlo, configurarlo correctamente y descubrir funciones que muchas veces desconocían.

“Hoy vender un iPhone, una Mac o un iPad ya no alcanza. La tecnología evolucionó muchísimo y muchas personas necesitan alguien que les explique cómo aprovechar todas las funciones que tienen en sus manos. Entendimos que nuestro trabajo continúa mucho después de entregar el equipo”, explican desde la empresa.

Las consultas son tan diversas como los propios usuarios.

Algunos desean aprender a configurar correctamente su iPhone o su Mac. Otros buscan sincronizar todos sus dispositivos, administrar iCloud, organizar sus archivos, utilizar las nuevas funciones de inteligencia artificial incorporadas al ecosistema Apple o simplemente conocer herramientas que nunca habían descubierto.

Foto: Archivo, Ceci Maletti.-

Pero existen dos temas que aparecen en prácticamente todos los encuentros: la fotografía y la seguridad.

Muchos usuarios cuentan con dispositivos capaces de obtener imágenes de una calidad extraordinaria, pero desean aprender cómo sacar mejores fotografías de noche, durante el día, en interiores, en paisajes o cómo aprovechar correctamente cada lente y las funciones avanzadas de la cámara.

La otra gran preocupación tiene que ver con la protección de la información.

Hoy un teléfono celular almacena mucho más que contactos o fotografías. Allí se encuentran aplicaciones bancarias, billeteras virtuales, documentos personales, claves de acceso, cámaras de vigilancia, cuentas de correo electrónico, información laboral y datos personales que poseen un enorme valor.

En tiempos donde la información vale tanto como cualquier otro activo, aprender a configurar correctamente un dispositivo también significa aprender a protegerlo.

Cómo fortalecer la seguridad del Apple ID, activar la autenticación en dos pasos, administrar contraseñas, realizar copias de seguridad, proteger la privacidad, evitar estafas digitales o configurar correctamente cada aplicación son algunas de las consultas más frecuentes que recibe el equipo de Apple Style Neuquén.

Si bien hoy existen tutoriales, videos y asistentes de inteligencia artificial capaces de responder miles de preguntas, el entrenamiento personalizado continúa siendo una herramienta fundamental cuando cada usuario tiene necesidades diferentes, distintos niveles de conocimiento o simplemente necesita que alguien le dedique tiempo para explicar, practicar y acompañar el proceso de aprendizaje.

Uno de los fenómenos que más llamó la atención durante los últimos años tiene como protagonistas a los adultos mayores.

Muchos reciben un iPhone, un iPad o una Mac como regalo de hijos o nietos y descubren un mundo completamente nuevo. Lejos de conformarse con utilizar únicamente las funciones básicas, cada vez son más quienes buscan aprender para comunicarse mejor con su familia, utilizar aplicaciones, proteger su información y aprovechar todas las posibilidades que ofrece la tecnología.

Ese acompañamiento dio origen al Training Apple Style, un servicio de capacitación personalizada mediante encuentros individuales de entre 40 minutos y una hora, adaptados al nivel de conocimiento y a las necesidades de cada cliente.

Durante esas sesiones, cada usuario aprende exactamente aquello que necesita. Desde realizar la configuración inicial de un dispositivo hasta sacar mejores fotografías, aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, utilizar iCloud, sincronizar equipos, mejorar la seguridad de sus cuentas, organizar su información, optimizar el rendimiento de sus dispositivos y resolver todas las dudas que surgen durante el uso cotidiano.

Ese trabajo diario también encuentra respaldo en la experiencia de quienes ya pasaron por la tienda.

Después de 15 años de trayectoria, Apple Style Neuquén se consolidó como una de las tiendas mejor valoradas del rubro en Google. Gran parte de las opiniones de sus clientes coinciden en aspectos que trascienden la venta de un producto: la atención personalizada, el tiempo dedicado a explicar cada consulta, el profesionalismo, la predisposición para resolver problemas, la paciencia durante el proceso de aprendizaje y el acompañamiento antes, durante y después de la compra.

En un contexto donde las recomendaciones de otros usuarios se convirtieron en uno de los principales factores de confianza al momento de elegir una empresa, ese posicionamiento digital refleja una filosofía de trabajo construida durante más de una década: entender que detrás de cada dispositivo hay una persona que necesita ser escuchada, asesorada y acompañada.

«La inteligencia artificial no reemplaza el valor humano. Lo potencia«, dicen desde Apple Style Neuquén.

Las nuevas tecnologías seguirán evolucionando y serán cada vez más importantes. Pero también seguirá siendo fundamental contar con profesionales que ayuden a las personas a incorporarlas a su vida cotidiana de manera simple, segura y personalizada.

Quienes deseen adquirir un turno de Training Apple Style pueden reservarlo a través de la página web www.styleneuquen.com , comunicándose por WhatsApp al 299 656 7474 , mediante las redes sociales oficiales de Apple Style Neuquén o personalmente en el local ubicado en Rioja 309, frente a Casa de Gobierno, en la ciudad de Neuquén.

Los encuentros son individuales, tienen una duración aproximada de entre 40 minutos y una hora y se adaptan al nivel de conocimiento de cada usuario, permitiendo aprender desde funciones básicas hasta herramientas avanzadas del ecosistema Apple.

La inteligencia artificial seguirá creciendo y transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. Pero detrás de cada dispositivo continuará existiendo una persona con dudas, expectativas y necesidades diferentes.

Y en ese punto, la mejor innovación seguirá siendo la misma de siempre: alguien dispuesto a escuchar, explicar y acompañar.

Porque la mejor experiencia tecnológica no empieza cuando se abre la caja de un dispositivo.

Empieza cuando alguien dedica el tiempo necesario para enseñar a aprovechar todo su potencial.