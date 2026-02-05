Multarán en Neuquén a los que coloquen antenas Starlink en parabrisas y lunetas: los riesgos que tiene

Antenas de Starlink en los parabrisas, una moda peligrosa. Foto: Gentileza Multimedio en la mira.

En Neuquén se empezará en febrero a aplicar multas a conductores que coloquen antenas Starlink en los parabrisas o en las lunetas de los vehículos. Carlos Trepar, subcomisario de Tránsito de la Policía, comunicó que ya se viene llevando adelante campañas de concientización.

Advierten que el principal riesgo es que quitan visibilidad.

Carlos Trepar, subcomisario de Tránsito de la Policía de Neuquén, en RN Radio:

Los riesgos de colocar antenas Starlink en los parabrisas de los autos

«Desde el mes pasado ya se empezó a concientizar a los conductores, explicándoles porqué no se puede colocar. Que generan nuevos puntos ciegos. Que ya los parantes lo hacen», dijo en diálogo con Panorama Informativo.

Recordó que la Ley Nacional de Tránsito promulgada en 1995 establece la prohibición de colocar cualquier tipo de elemento que entorpezca la visibilidad. «En base a la norma legal es que se empezó a controlar porque se vio desde el año pasado a ahora que hubo un aumento muy grande, con la peligrosidad que eso implica», comentó Trepar en conversación con Río Negro Radio.

Explicó que muchos lo tienen apoyado sobre el torpedo, lo que hace «un reflejo sobre el parabrisas» y lo otro es que «es un elemento contundente que va suelto sobre el vehículo», algo muy peligroso ante una maniobra brusca o un siniestro, advirtió.

Antenas Starlink: dónde se puede llevar en los vehículos

Enfatizó que no se puede colocar ni en el parabrisas ni en la luneta. Pero aclaró que hay otros sitios donde sí está permitido.

Comentó que cuando se contrata el servicio de Starlink «la propia compañía recomienda colocarla en el techo». Viene con unos imanes. Otra opción posible es colocarla en el baúl de los autos o en las cajas de las camionetas.

Explicó que se ha venido haciendo una campaña de concientización. Ahora, desde la próxima semana de febrero comenzarán con las sanciones. Se labrará y luego se elevará al Tribunal de Faltas.