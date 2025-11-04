Cayó WhatsApp Web: el servicio presentó fallas a nivel mundial

WhatsApp Web sufrió una caída este martes al mediodía, afectando a miles de usuarios que utilizan la versión del popular mensajero desde sus computadoras. Según los reportes, el servicio dejó de funcionar de forma repentina, mostrando el mensaje de “no disponible” al intentar acceder desde el navegador. Los detalles.

Cayó WhatsApp Web: usuarios reportaron fallas en el servicio

La interrupción de WhatsApp Web fue detectada en distintos países y rápidamente se reflejó en Downdetector, el sitio especializado en monitorear el funcionamiento de plataformas digitales. Allí, los informes de fallas de WhatsApp aumentaron cerca del mediodía, lo que confirmó que se trataba de un problema generalizado y no de un error aislado.

Si bien los mensajes continuaron circulando con normalidad entre los teléfonos móviles, la imposibilidad de acceder a WhatsApp Web afectó especialmente a quienes utilizan esta herramienta con fines laborales. La versión de escritorio es una de las más utilizadas por su practicidad.

Pasadas las primeras horas de la tarde, el servicio comenzó a restablecerse de forma paulatina. Sin embargo, algunos usuarios reportaron que la reconexión fue gradual y que aún persistían dificultades para vincular sus cuentas o sincronizar mensajes.

Desde Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, no hubo una comunicación oficial inmediata sobre las causas de la caída, aunque suele tratarse de problemas técnicos vinculados con los servidores.

Mientras tanto, la recomendación para quienes continúan con inconvenientes es utilizar la aplicación de escritorio oficial, disponible tanto para Windows como para macOS, que permite acceder a las mismas funciones que WhatsApp Web, pero sin depender del navegador.