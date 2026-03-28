Chau Netflix en tu celular: los modelos que dejan de funcionar desde abril y qué hacer a tiempo
Desde el 1 de abril de 2026, Netflix dejará de funcionar en varios celulares Android y iPhone antiguos. Qué modelos quedan fuera, requisitos mínimos y cómo saber si tu teléfono es compatible.
Si tu celular ya tiene algunos años, esto te puede afectar directamente: Netflix dejará de funcionar en varios dispositivos a partir del 1 de abril de 2026.
La medida impacta tanto en equipos Android como iPhone y tiene una explicación clara: ya no cumplen con los requisitos mínimos de la aplicación. El resultado es concreto: no vas a poder abrir, actualizar ni instalar la app.
Antes de que te sorprenda, conviene revisar si tu equipo está en la lista.
Por qué Netflix deja de funcionar en algunos celulares
La decisión de Netflix responde a un motivo técnico: los celulares más antiguos dejaron de recibir actualizaciones de sistema operativo.
Esto genera dos problemas clave:
- Incompatibilidad con nuevas versiones de la app
- Mayor riesgo de seguridad informática
A partir de ahora, solo podrán usar Netflix los dispositivos que tengan:
- Android 7.0 o superior
- iOS 17 o versiones más recientes
Lista de celulares que se quedan sin Netflix en abril
Estos son algunos de los modelos que ya no podrán acceder a la plataforma:
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy Note 2
- Galaxy Grand Prime
LG
- Optimus L5
- Optimus L7
- LG G2
Sony
- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia E3
Se trata de equipos lanzados entre 2011 y 2014, que hace tiempo quedaron fuera del circuito de actualizaciones.
Qué pasa con los iPhone
En el caso de Apple, el cambio también alcanza a varios usuarios.
Los iPhone X y modelos anteriores ya no podrán usar Netflix, ya que no son compatibles con iOS 17.
Aunque estos teléfonos siguen funcionando para tareas básicas, quedan limitados frente a apps modernas que requieren mayor capacidad y seguridad.
Cómo saber si tu celular es compatible
Podés verificarlo en pocos pasos:
En Android
- Ir a Configuración
- Entrar en Acerca del teléfono
- Buscar Información del software
En iPhone
- Ir a Configuración
- Entrar en General
- Seleccionar Información
- Revisar la versión de software
Este chequeo es clave para anticiparte y evitar quedarte sin acceso.
El problema de fondo: usar celulares desactualizados
La pérdida de Netflix es solo una señal de algo más grande.
Un celular sin actualizaciones:
- Pierde acceso a apps clave
- Queda más expuesto a fallas de seguridad
- Funciona cada vez peor con servicios actuales
Aplicaciones como mensajería, bancos o compras online también exigen versiones recientes del sistema.
Qué hacer si tu celular queda fuera
Si tu equipo está en la lista, tenés algunas opciones:
- Actualizar el sistema operativo (si es posible)
- Usar Netflix desde otro dispositivo (TV, computadora o tablet)
- Evaluar el cambio a un celular más actualizado
Un cambio que marca tendencia
Este tipo de actualizaciones son cada vez más frecuentes. Las plataformas digitales avanzan y, con ellas, también suben los requisitos.
Por eso, revisar periódicamente tu dispositivo no solo evita sorpresas, sino que te permite mantener el acceso a servicios esenciales en el día a día.
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