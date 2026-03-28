Chau Netflix en tu celular: los modelos que dejan de funcionar desde abril y qué hacer a tiempo

Si tu celular ya tiene algunos años, esto te puede afectar directamente: Netflix dejará de funcionar en varios dispositivos a partir del 1 de abril de 2026.

La medida impacta tanto en equipos Android como iPhone y tiene una explicación clara: ya no cumplen con los requisitos mínimos de la aplicación. El resultado es concreto: no vas a poder abrir, actualizar ni instalar la app.

Antes de que te sorprenda, conviene revisar si tu equipo está en la lista.

Por qué Netflix deja de funcionar en algunos celulares

La decisión de Netflix responde a un motivo técnico: los celulares más antiguos dejaron de recibir actualizaciones de sistema operativo.

Esto genera dos problemas clave:

Incompatibilidad con nuevas versiones de la app

Mayor riesgo de seguridad informática

A partir de ahora, solo podrán usar Netflix los dispositivos que tengan:

Android 7.0 o superior

iOS 17 o versiones más recientes

Lista de celulares que se quedan sin Netflix en abril

Estos son algunos de los modelos que ya no podrán acceder a la plataforma:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Grand Prime

LG

Optimus L5

Optimus L7

LG G2

Sony

Xperia Z

Xperia Z1

Xperia E3

Se trata de equipos lanzados entre 2011 y 2014, que hace tiempo quedaron fuera del circuito de actualizaciones.

Qué pasa con los iPhone

En el caso de Apple, el cambio también alcanza a varios usuarios.

Los iPhone X y modelos anteriores ya no podrán usar Netflix, ya que no son compatibles con iOS 17.

Aunque estos teléfonos siguen funcionando para tareas básicas, quedan limitados frente a apps modernas que requieren mayor capacidad y seguridad.

Cómo saber si tu celular es compatible

Podés verificarlo en pocos pasos:

En Android

Ir a Configuración

Entrar en Acerca del teléfono

Buscar Información del software

En iPhone

Ir a Configuración

Entrar en General

Seleccionar Información

Revisar la versión de software

Este chequeo es clave para anticiparte y evitar quedarte sin acceso.

El problema de fondo: usar celulares desactualizados

La pérdida de Netflix es solo una señal de algo más grande.

Un celular sin actualizaciones:

Pierde acceso a apps clave

Queda más expuesto a fallas de seguridad

Funciona cada vez peor con servicios actuales

Aplicaciones como mensajería, bancos o compras online también exigen versiones recientes del sistema.

Qué hacer si tu celular queda fuera

Si tu equipo está en la lista, tenés algunas opciones:

Actualizar el sistema operativo (si es posible)

(si es posible) Usar Netflix desde otro dispositivo (TV, computadora o tablet)

Evaluar el cambio a un celular más actualizado

Un cambio que marca tendencia

Este tipo de actualizaciones son cada vez más frecuentes. Las plataformas digitales avanzan y, con ellas, también suben los requisitos.

Por eso, revisar periódicamente tu dispositivo no solo evita sorpresas, sino que te permite mantener el acceso a servicios esenciales en el día a día.