Por qué recomiendan desactivar Meta IA de WhatsApp y cómo hacerlo
Esta función es nueva en la aplicación de mensajería y es muy versátil, pero por este motivo debes desactivarla en pocos pasos.
Meta ha lanzado oficialmente su inteligencia artificial, Meta AI, para todos los usuarios de WhatsApp. Esta nueva función añade un botón con un círculo multicolor en la barra de chat, similar al de los stickers, que al presionarlo abre una conversación con el asistente virtual. Sin embargo, muchos especialistas recomiendan desactivarla y acá te contamos cómo hacerlo.
Los usuarios tienen la posibilidad de deshacerse de Meta AI, pero esto no significa que podrán borrarlo de WhatsApp, si no que pueden desactivar el chat de sus respectivas cuentas. Por ende, una vez iniciada la conversación con el chatbot, existe la opción de eliminar chats individuales con la IA o pedir la eliminación de información que hayas compartido previamente con Meta AI:
- Ir a WhatsApp en tu celular
- Ingresar al chat con Meta AI
- Para chats individuales, alcanza con eliminar la conversación o dejar de interactuar con el asistente virtual
- Para chats grupales, es necesario solicitar al administrador que lo elimine definitivamente.
Cómo minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp
Aunque no siempre se puede desactivar completamente, se pueden dar algunos pasos para reducir su visibilidad:
- Abrí WhatsApp en tu teléfono.
- Entrá al chat de Meta AI (si te aparece como conversación).
- Dentro del chat, podés borrar la conversación: Menú → “Eliminar chat” o “Eliminar conversación”. De esta forma, el chat desaparece de la lista activa.
- Evitá usar el botón o acceso directo del “círculo azul” que abre Meta AI, si querés no interactuar con la IA.
- Verificá en “Configuración” → “Chats” o “Notificaciones” de WhatsApp si existen opciones para “silenciar” la conversación de Meta AI o desactivar notificaciones de ese chat especial. (Según Reddit, la opción varía según dispositivo y versión).
- Si querés evitar que tus datos puedan ser usados para entrenamiento de IA en otras plataformas de Meta (Facebook, Instagram) podés ingresar al Centro de Privacidad de Meta y presentar objeción en aquellos servicios que lo permiten.
